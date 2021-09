Emission du jeudi 02.04.20 à 16h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour exceptionnellement ce jeudi 2 avril 2020 de 16h00 à 17h00 sur Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA

Thème de l’émission spéciale: Covid-19 (Coronavirus)

Quelques élèves de l’équipe Schüler-Radio se sont portés volontaires pour témoigner de leur quotidien en temps du Covid-19.

Pour respecter les consignes du gouvernement au niveau du confinement, les élèves de la Schüler-Radio étaient devant leurs ordinateurs ou tablettes pour répondre aux questions à propos du Covid-19.

Les questions ont porté sur le Covid-19, le confinement, les loisirs en période de confinement, l’école à distance, les plateformes et les apps mises à disposition des élèves pour suivre l’école à domicile, la motivation de travailler depuis la maison, les avantages et désavantages de « Schoul doheem », la communication entre élèves et enseignants, l’absence de contacts sociaux, la solidarité, l’envie de retourner à l’école…

Participants : Tun, Pit, Luca, Michel, Julie, Lou

Jingles : Chris

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 10.03.20 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 10 mars 2020 de 15h00 à 16h00 sur Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA

Thèmes prévus :

Planning Familial

Le planning familial est passé dans toutes les classes de 7e du LMRL pour informer les jeunes de façon générale sur la sexualité et leur donner des informations quant aux différents moyens de protection. Nous avons interrogé Sandra Michely et Liz Van Rijswijck du département Education Sexuelle et Affective (ESA) du Planning Familial.

Par ailleurs nous avons enregistré l’avis de 3 élèves du LMRL qui ont participé à cette séance d’informations.

Plus d’informations sur www.planning.lu.

Le festival du film au Luxembourg (LuxFilmFest)

La 10e édition du LuxFilmFest a débuté mercredi dernier au Luxembourg. Comme les années précédentes, un programme éducatif a été mis en place pour les élèves de l’école fondamentale et des lycées. Nous avons interrogé Gloria Morano, Camille Lazzari et Marie Blazy du LuxFilmFest.

Micro-trottoir chez les jeunes au Luxembourg à propos de la St Valentin

Le 14 février s’est tenue la traditionnelle fête de la St Valentin. Nous avons recueilli des impressions de quelques élèves et de quelques enseignants.

Participants : Charlie, Isabelle, Ava, Ben, Nicole, Tun, Julie, Pauline, Michel, Axelle, Lou, Lou, Luca

Présentation : Pit, Michel et Tun

Jingles : Chris

Technique : Ben, Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 11.02.20 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 11 février 2020 de 15h00 à 16h00 sur Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA.

Thèmes prévus :

Safer Internet Day (SID)

La première partie de notre émission est consacrée au Safer Internet Day qui est organisé ce mardi 11 février 2020 dans le monde entier. Cette année, le SID est placé sous le thème : “Together for a better internet “. A ce sujet, Tun et Ben ont rencontré Sarah Graf de BEE SECURE. Sujets prévus : Désinfomation, Sexting, Cybermobbing.

Le spectacle du LMRL

Fin février et début mars auront lieu les nouvelles productions des élèves du LMRL des options théâtre et musique. Le théâtre est placé cette année sous le thème du pouvoir : « Dans les coulisses du pouvoir » et l’option musicale présente « Hairspray ». Nous avons interviewé les élèves qui participent aux options respectives.

Toutes les informations (dates, lieux…) relatives aux représentations se trouvent sur www.lmrl.lu.

Le bazar de Noël du LMRL

Au mois de décembre s’est tenu le traditionnel bazar de Noël au LMRL. Charlie, Isabelle et Ava ont rencontré l’organisatrice du bazar Sandra Galli, professeur, ainsi que le comité des élèves et quelques visiteurs.

Participants : Charlie, Isabelle, Ava, Ben, Nicole, Tun, Julie, Pauline, Michel, Axelle, Lou, Lou, Soraia, Ramiz, Lena, Luca

Présentation : Pit, Ben et Tun

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 14.01.20 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 14 janvier 2020 de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de la conférence internationale « MEGA » Make our Environment Great Again qui s’est tenue au LMRL du 11 novembre 2019 au 13 novembre 2019.

Inscrit dans le contexte de l’Euro-Project-Network « Education without frontiers », le lycée Michel Rodange a réuni au Luxembourg 34 jeunes et 55 professeurs de 15 pays en vue de faire des résolutions concernant la protection de l’environnement.

Nous vous proposons des extraits de la conférence de bienvenue au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, des interviews avec les organisateurs de la conférence et des témoignages des jeunes.

Extraits de l’allocution de bienvenue du directeur du LMRL, M. Jean-Claude Hemmer

Extraits du discours de M. Jean Theis, directeur du lycée Hubert Clement à propos de 30 ans d’ « Euro-Project-Network » : Education without frontiers

Extraits du discours de Sophie Thimmesch, élève en classe de Ire au LMRL et « Secretary General » de la conférence MEGAlux

Extraits du discours de M. Xavier Bettel, Premier Ministre du Luxembourg à propos de l’engagement des jeunes pour le climat.

Extraits musicaux des classes musicales du LMRL, qui ont présenté des danses et de des chants

Interview avec Sandra Galli, professeur au LMRL et organisatrice de la conférence MEGAlux

Interview avec Sandra Droste et Patrick Brücher, professeurs au LMRL et co-organisateurs de la conférence

Interview avec les « chairs » Sophie et Daniel qui ont donné leurs impressions sur la conférence

Interview avec 4 « delegates » de la conférence à propos des résolutions qui ont été débattues pendant les 3 jours de la conférence

Interview avec Samuel Nagy, participant à « The Voice Belgique » et qui a chanté lors de la séance d’ouverture de la conférence

Extrait de la chanson interprétée par Samuel Nagy et Caroline Antoine du LMRL.

Assistance : Ben, Pauline, Eric, Axelle, Michel, Lara, Pauline, Tun, Pit, Julie, Nicole, Lara, Cheryl, Luca Axelle, Pit, Tun

Présentation : Michel et Ben

Technique : Eric, Nicole

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 10 décembre 2019 de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de Noël.

Streetwork Uewerstadt – aide aux sans-abris de la Croix-Rouge en collaboration avec la Ville de Luxembourg

C’est surtout en fin d’année que beaucoup de gens pensent aux personnes défavorisées et aux sans-abris. Maxime Pax du « Streetwork Uewerstaadt » de la Croix-Rouge et Marc Meyers du Service Jeunesse et d’intervention sociale de la ville de Luxembourg feront une analyse de la situation à Luxembourg ville.

Droit à l’image et Sexting

Un certain nombre de jeunes se verront offrir pour Noël un téléphone portable ou une tablette. Un des risques reste celui du droit à l’image et du Sexting (Sex et Texting). Sarah Graf de BEE SECURE nous présentera les risques du Sexting et nous donne des conseils de prévention.

Noël et ses (bons) gâteaux de Noël

Nombreuses sont les familles qui profitent de la période de Noël pour faire des gâteaux de Noël. Axelle nous fera découvrir sa recette de la bûche au chocolat.

Les 15 meilleures chansons de Noël de 2019

Luca, Anaïs et Orges ont fait un relevé des 15 chansons de Noël les plus écoutées en 2019 en Europe. Nous écouterons un court extrait des 15 meilleures chansons de Noël de 2019.

Assistance : Ben, Pauline, Eric, Axelle, Michel, Lara, Pauline, Tun, Pit, Julie, Nicole, Lara, Cheryl, Luca

Présentation : Axelle, Pit et Tun

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du jeudi 07.11.19 à 16h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour exceptionnellement ce jeudi 7 novembre de 16h00 à 17h00 sur radio ARA 102,9 et 105,2FM et ce -en semi-direct- depuis la Foire de l’Etudiant, qui ouvrira ses portes le jeudi 7 novembre 2019 à 10h00.

Sujets prévus :

Interview avec un représentant du CEDIES à propos de la 33e édition de la Foire de l’Etudiant

Interview avec un représentant de l’université de Luxembourg (uni.lu) quant aux études proposées à Luxembourg-Centre et à Esch/Belval

Interview avec deux représentants de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Interview avec plusieurs professeurs du lycée technique des Arts et Métiers à propos des BTS proposés par le LTAM

L’émission sera enregistrée dans les conditions -du direct- entre 13h00 -14h00 le jeudi 7 novembre 2019 et elle sera diffusée sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM le jeudi 7 novembre de 16h00 – 17h00.

Et pour ceux d’entre vous qui feraient un tour à la Foire de l’Etudiant, n’hésitez pas à passer au stand 2A13 au hall 2 pour venir découvrir les activités pédagogiques des options radio et TV du lycée Michel Rodange.

Musique : Eric, Tun, Ben, Pauline

Présentation : Gil, Nicole

Technique : Option 2e

Organisation BTS : André Schwarz du LTAM

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert du LMRL et Manon de « Graffiti de Jugendsendungen » op Radio Ara 102,9FM an 105,2FM

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour ce mardi 8 octobre 2019 à 15h00 sur radio ARA 102,9 et 105,2FM.

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2018-2019.

Emission du vendredi 08.11.2018 : Interview avec le cercle des étudiants (ACEL) depuis la Foire de l’Etudiant

Tout d’abord nous vous proposons une interview avec deux représentants de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Emission du mardi 11.12.18 : Micro trottoir auprès des jeunes à propos de Noël

Qu’est-ce que les lycéens savent de Noël et comment fêtent-ils Noël? Nous étions allés à leur rencontre.

Emission du mardi 08.01.19 : les carrières de la Police Grand-Ducale

Au mois de janvier nous vous avions présenté les différentes carrières de la Police Grand-Ducale.

Emission du mardi 05.02.19 : Le spectacle du LMRL

Fin février et début mars, se tenait le traditionnel « spectacle » du LMRL. Le théâtre était placé cette année sous le thème de l’argent “L’argent et les autres”. L’option musicale présentait «The Beauty and the Beast» et l’option English Drama présentait «The bright blue mailbox suicide note». Nous avions interviewé les organisateurs Eric Gherardi (musique), Elisabeth Molitor (théâtre) ainsi que les élèves qui participaient aux options respectives.

Emission du mardi 09.04.19 : « Youth for Climate Luxembourg» : Interview avec quelques participants à la grève et un représentant du comité d’organisation.

« Youth for Climate Luxembourg » avait organisé une grève le 15 mars 2019 en vue de sensibiliser les politiciens aux changements climatiques. Nous avions interviewé quelques élèves qui ont participé à la grève et nous avions rencontré Moritz Ruhstaller, élève du LMRL et membre du comité d’organisation de la manifestation.

Emission du mardi 14.05.19 : Fussendeeg 2019

Les 2 et 3 mai, ont eu lieu au LMRL, les traditionnels “Fussendeeg”. Pendant 2 jours, les lycéens pouvaient s’inscrire dans divers ateliers qui étaient proposés d’une part par leurs enseignants et d’autre part par des intervenants externes.

Nous vous avions proposé une interview avec Elodie Decker, professeur d’allemand et coordinatrice des Fussendeeg.

Emission du mardi 18.06.19 : Poème “My love for you”

Au mois de juin notre jeune rédactrice Julie nous avait présenté son poème “My love for you”.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Tun, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara

Présentation : Pit et Ben

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 18.06.19 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 18 juin 2019 de 15h00 à 16h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA ».

Thèmes prévus

Police : Prévention drogues dans les lycées

Chaque année, la police grand-ducale se rend dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à propos de la consommation de drogues. Nous avons rencontré Jérôme Alesch de la police grand-ducale.

Modern European Parliament (MEP)

Le Modern European Parliament (MEP) s’est tenu au mois de mai au Luxembourg. Julie, élève de 3e, nous fera découvrir le MEP.

LASEL

A l’image de la LASEP dans les écoles primaires, la LASEL propose des activités sportives gratuites aux élèves des lycées. Nous vous proposons une interview avec Marc Hoffmann, secrétaire général de la LASEL.

Métier : fonctionnaire de l’administration des contributions

Régulièrement, nous vous faisons découvrir des métiers. Ce mois-ci, nous vous proposons une interview avec Christiane Schrantz, fonctionnaire à l’administration des contributions.

Poème “My love for you”

Nous allons terminer l’émission avec un poème de notre jeune rédactrice Julie. Le thème du poème est “My love for you”.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara, Cheryl, Luca, Philippe, Jim, Charlotte, Christophe, Chiara

Présentation : Ben, Cheryl, Pauline

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 14.05.19 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 14 mai 2019 de 15h00 à 16h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA ».

Thèmes prévus

Fussendeeg 2019

Les 2 et 3 mai ont eu lieu au LMRL, les traditionnels “Fussendeeg”. Pendant 2 jours les lycéens pouvaient s’inscrire dans divers ateliers qui étaient proposés d’une part par leurs enseignants et d’autre part par des intervenants externes.

Nous vous proposons une interview avec Elodie Decker, professeur d’allemand et coordinatrice des Fussendeeg.

Parmi la panoplie d’ateliers, nous avons retenu l’atelier “Disconnect”, un atelier où les élèves ont pu suivre le film “Disconnect” à la cinémathèque de Luxembourg. La séance de cinéma a été suivie par 2 workshops organisés par ecpat luxembourg et BEE SECURE.

Christophe et Chiara vont vous résumer le film “Disconnect”.

Ensuite, nous vous proposons une interview avec Fränz Siebenaller d’ecpat Luxembourg, qui a exposé les risques de l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde.

En outre Jim et Charlotte ont interviewé Oliver Stanislowski de BEE SECURE au sujet du cyber-mobbing, un autre thème du film.

Enfin, nous avons interviewé quelques participants des workshops pour recueillir leurs impressions.

Spectacle LMRL 2019

Le 1er et 2 mars s’est tenu au campus Geesseknäppchen le traditionnel spectacle du LMRL. La comédie musicale interprétée par les élèves était “Beauty and the Beast”. Nick Daubenfeld, élève en classe de terminale a suivi l’option musicale depuis son entrée au lycée en 2012. Il nous fera part de ses impressions lors des 7 dernières années.

Poème “Paint”

Nous allons terminer l’émission avec un poème de notre jeune rédactrice Julie. Le thème du poème est “Paint”.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara, Cheryl, Luca, Philippe, Jim, Charlotte, Christophe, Chiara

Présentation : Michel, Ben, Jason, Nicole

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 09.04.19 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 9 avril 2019 de 15h00 à 16h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA ».

Thèmes prévus

Larisa Faber : actrice et présentatrice de la cérémonie de clôture de la 9e édition du festival du film « Lux Film Fest 2019 »

Dans le cadre du « LuxFilmFest 2019 », nous avons rencontré l’actrice Larisa Faber. Larisa Faber nous a donné des informations à propos de la séance de clôture du LuxFilmFest et elle nous a fait découvrir le film « Angelo » dans lequel elle a joué le rôle principal.

« Youth for Climate Luxembourg» : Interview avec quelques participants à la grève et un représentant du comité d’organisation.

« Youth for Climate Luxembourg » avait organisé une grève le 15 mars 2019 en vue de sensibiliser les politiciens à propos des changements climatiques. Nous avons interviewé quelques élèves qui ont participé à la grève et nous avons rencontré Moritz Ruhstaller, élève du LMRL et membre du comité d’organisation de la manifestation.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara, Naomi, Julie, Alessio

Présentation : Pit, Ben

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 05.03.19 à 14h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 5 mars 2019 de 14h00 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA ».

Thèmes prévus

9e édition de festival du film Lux Film Fest 2019

La 9e édition du Lux Film Fest débutera à Luxembourg ce jeudi 7 mars 2019. Comme aux années précédentes, Luxembourg City Film Festival accueillera des professionnels de renom issus de l’industrie audiovisuelle pour participer aux Jurys International et Documentaire. Ils sont réalisateurs, acteurs, monteurs ou directeurs…

A coté des films qui concourent pour des prix, le Lux Film Fest propose aussi une grande diversité de films s’adressant aux jeunes des écoles pré-scolaires, primaires et secondaires. Un highlight sera sans doute l’appréciation des films vus par le « jury jeune ».

Naomi, Julie et Alessio ont rencontré Gloria Morana, Anna et Carmen du Lux Film Fest.

Le métier d’acteur : Interview avec Véronique Fauconnet

La directrice artistique du TOL (Théâtre Ouvert de Luxembourg), Véronique Fauconnet, productrice de pièces de théâtre et actrice présentera quelques facettes de sa vie professionnelle.

Pit et Felix ont rencontré Mme Fauconnet pour savoir comment se déroule la journée d’une actrice et quels sont les atouts et les inconvénients d’un acteur au Luxembourg.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara, Naomi, Julie, Alessio

Présentation : Michel, Cheryl et Ben

Jingles : Chris

Technique : Eric, Marc, Luc et Loris

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 05.02.19 à 14h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 5 février 2019 de 14h00 à 15h00 sur Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA.

Thèmes prévus

Safer Internet Day (SID)

Le premier mardi du mois de février est consacré chaque année au Safer Internet Day (SID). Cette année, le SID est placé sous le thème : “Together for a better internet “. A ce sujet, Cheryl et Pauline ont rencontré Carmen Michels et Jeff Kaufmann de BEE SECURE.

Conférence nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL)

Au mois de janvier, la CNEL (Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg) avait invité les membres des comités des élèves pour participer à une journée d’information et de formation à propos des activités de la CNEL. Nous avons rencontré Jean-Claude Bisenius, chargé de mission de la CNEL, Kimon Leners, président du bureau exécutif de la CNEL, Kelly Simon vice-présidente du bureau exécutif de la CNEL et Lex Tosseng secrétaire général du bureau exécutif de la CNEL.

Le spectacle du LMRL

Fin février et début mars auront lieu les nouvelles productions des élèves du LMRL des options théâtre, musique et English Drama. Le théâtre est placé cette année sous le thème de l’argent “L’argent et les autres”. L’option musicale présente «The Beauty and the Beast» et l’option English Drama présente «The bright blue mailbox suicide note». Nous avons interviewé les organisateurs Eric Gherardi (musique), Elisabeth Molitor (théâtre) et Tony Kingston (English Drama) ainsi que les élèves qui participent aux options respectives.

Toutes les informations (dates, lieux…) relatives aux représentations se trouvent sur www.lmrl.lu.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Tun, Julie, Pauline, Michel, Michel, Axelle, Lara

Présentation : Pit et Cheryl

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Emission du mardi 08.01.19 à 15h00 sur « Graffiti, de Jugendsendungen vum Radio ARA » sur les fréquences 102,9FM et 105,2FM

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 8 janvier 2019 de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission est placée cette semaine sous le thème des études à l’étranger. Au mois de novembre, notre équipe radio a fait le tour de la Foire des Etudiants dans les halls de la “Luxexpo – The Box” au Kirchberg et s’est arrêtée à quelques stands.

Nous vous fournirons entre autre des informations quant aux études et aux logements à poursuivre dans ces villes.

Allemagne

L’université de Munich (München)

France

L’université de Strasbourg

Portugal

Les études universitaires au Portugal. Interview avec l’ambassadeur du Portugal au Luxembourg.

Ecosse

L’université d’Aberdeen

Police Grand-Ducale

Et pour ceux qui ne souhaitent pas faire d’études, nous allons vous présenter les différentes carrières au sein de la police.

Assistance : Luca, Jason, Axelle, Michel, Lara, Prune, Philippe, Julie, Alessio, Liana, Inès, Pit, Ben

Présentation : Julie, Sheryl, Pauline, Pit

Jingles : Chris

Technique : Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 11 décembre 2018 de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de Noël.

58e édition du bazar international

Ce week-end s’est tenu à la Luxexpo the Box au Kirchberg la 58e édition du bazar international. Sheryl et Ben ont interrogé Veronica Bock-Krieps, membre du comité d’organisation du bazar international.

L’option bénévolat du LMRL

Depuis 2013 le LMRL propose aux élèves de 2e et Ire l’option bénévolat. Nous avons interrogé quelques jeunes de l’option bénévolat quant au contenu de l’option et leur engagement dans l’option bénévolat.

“Harry Potter et la chambre des secrets” à la Rockhal au Luxembourg au mois d’octobre 2018

Les livres et les films d’Harry Potter font partie des cadeaux de Noël depuis des années. Fin octobre, les fans d’Harry Potter ont pu découvrir à la Rockhaal la projection du film “Harry Potter et la chambre des secrets” accompagnée par l’orchestre philharmonique du Luxembourg. Michel nous fait part de ses impressions.

Noël et ses (bons) gâteaux de Noël

Nombreuses sont les familles qui profitent de la période de Noël pour faire des gâteaux de Noël. Axelle et Prune, nous feront découvrir leur recette personnelle.

Micro trottoir au marché de Noël et rencontre du Premier Ministre Xavier Bettel

Qu’est-ce que les luxembourgeois savent de Noël? Nous sommes allés au marché de Noël à la Place d’Armes pour interroger les luxembourgeois.

Lors de ce projet, les élèves ont croisé, plutôt par hasard, le Premier Ministre Xavier Bettel. Ils ont profité de l’occasion pour interroger M. Bettel à propos de ses impressions de Noël.

Assistance : Ben, Luca, Pauline, Jason, Eric, Axelle, Michel, Sheryl, Lara, Prune, Philippe, Pauline, Hannah, Lena

Présentation : Julie, Pit, Michel

Technique : Eric, Luca, Pit

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toute l’équipe Schüler-radio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver sur son site www.schoulradio.lu ou sur radio Ara dans l’émission Graffiti le 8 janvier 2019.

Chers élèves, Mesdames, Messieurs,

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour exceptionnellement ce jeudi 8 novembre de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9 et 105,2FM et ce -en semi-direct- depuis la Foire de l’Etudiant, qui ouvrira ses portes le jeudi 8 novembre 2018 à 10h00.

Sujets prévus :

Interview avec un représentant du CEDIES à propos de la 32e édition de la Foire de l’Etudiant

Interview avec un représentant de l’université de Luxembourg (uni.lu) quant aux études proposées à Luxembourg-Centre et à Esch/Belval

Interview avec deux représentants de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Interview avec un représentant du Centre Information Jeunes (CIJ) à propos des activités proposées par le CIJ.

Interview avec plusieurs professeurs du lycée technique des Arts et Métiers à propos des BTS proposés par le LTAM

L’émission sera enregistrée dans les conditions -du direct- entre 13h00 -14h00 le jeudi 8 novembre 2018 et elle sera diffusée sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM le jeudi 8 novembre de 15h00 – 16h00.

Et pour ceux d’entre vous qui feraient un tour à la Foire de l’Etudiant, n’hésitez pas à passer au stand 8C20 au hall 8 pour venir découvrir les activités pédagogiques des options radio et TV du lycée Michel Rodange.

Présentation : Tania, Gil, Loris,

Technique : Option 2e

Organisation BTS : André Schwarz du LTAM

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert du LMRL

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour ce mardi 9 octobre à 15.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM.

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2017-2018.

Emission du vendredi 10.11.2017 : Interview avec le cercle des étudiants (ACEL) depuis la Foire de l’Etudiant

Interview avec Charel Muller, président de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Emission du mardi 12.12.17 : Le risque de dépendance des jeux en ligne et des jeux vidéo.

Les élèves de l’option “radio” du lycée des Arts et Métiers nous ont proposé une interview avec un jeune qui passait 3-5 heures par jour sur les plateformes des jeux en ligne. Ils voulaient savoir du jeune ce qui le poussait à passer tant de temps sur les plateformes de jeux. Ensuite, ils ont rencontré l’Anonym Glecksspill asbl pour savoir à partir de quel moment on peut parler de dépendance aux jeux. Plus d’informations sur www.ausgespillt.lu.

Emission du mardi 13.02.18 : Safer Internet Day (SID)

Le premier mardi du mois de février est consacré chaque année au Safer Internet Day (SID). Cette année le SID était placé sous le thème : “Create, Connect and Share Respect: A better internet starts with you“. A ce sujet, Michel et Ben ont rencontré Debbie Plein et Jeff Kaufmann de BEE SECURE.

Emission du mardi 13.03.18 : Le métier d’assistant social

Depuis le mois de mars nous vous présentons chaque mois un métier. La série a débuté avec le métier d’assistant social dans les écoles. Axelle et Pauline ont interrogé Francine Kohner, assistante sociale, du SePAS (Service Psycho-Social et d’Accompagnement Scolaires).

Emission du mardi 10.04.18 : Visite à Ajmer (Inde)

8 élèves et 3 professeurs du LMRL se sont rendus à Ajmer (Inde) fin février pour découvrir le système scolaire indien et la culture indienne. Hannah et Lena ont collecté les impressions de Sophie et de Marysia (élèves au LMRL), ainsi que de Romy Diederich, professeur de français.

Emission du mardi 12.06.18 : “What does peace cost ?” : Interview avec M. Xavier Bettel, Premier Ministre

Au mois de mai, les élèves du HOPE-Club (Human Opportunities for Peace in Europe) du LMRL avaient l’opportunité de rencontrer le Premier Ministre du Luxembourg, M. Xavier Bettel dans le cadre du projet européen Erasmus+ HOPE. Le but du projet HOPE était d’évoquer les problèmes politiques et sociaux. Les élèves des écoles partenaires d’Allemagne, d’Espagne, de Slovaquie et de Pologne ont pris position tous les 3 mois à propos d’un sujet international. Au mois de mai/juin le sujet était “What does peace cost ?”

Participation : Marc, Luca, Philipp, Philippe, Eric, Pauline, Julie, Lara, Axelle, Tun, Till, Michel, Ben, Loris, Nicole, Gilles, Tania, Hannah, Lena et l'équipe radio du LTAM.

Présentation : Pauline, Michel et Till

Technique : Eric et Sheryl

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 12 juin 2018 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus:

“What does peace cost ?” : Interview avec M. Xavier Bettel, Premier Ministre

Au mois de mai, les élèves du HOPE-Club (Human Opportunities for Peace in Europe) du LMRL avaient l’opportunité de rencontrer le Premier Ministre du Luxembourg, M. Xavier Bettel dans le cadre du projet européen Erasmus+ HOPE. Le but du projet HOPE est d’évoquer les problèmes politiques et sociaux. Les élèves des écoles partenaires d’Allemagne, d’Espagne, de Slovaquie et de Pologne prennent position tous les 3 mois à propos d’un sujet international. Le sujet actuel est “What does peace cost ?”

Greenpeace Lëtzebuerg : Comment faire face aux problèmes environnementaux ?

La problématique de l’environnement n’a jamais été autant discutée : Fukushima, pollution atmosphérique, CO2, trous de la couche d’ozone, inondations, réchauffement de la planète…

Comment faire face à tous ces problèmes environnementaux et que peut-on faire à l’échelle individuelle ? Voici quelques questions que nous avons posées au directeur de Greenpeace Luxembourg, M. Raymond Aendekerck.

La profession de journaliste

Dans le cadre de notre nouvelle rubrique sur la présentation des métiers, nous vous ferons découvrir ce mois-ci la profession de journaliste sportif. Dans le cadre des Fussendeeg du LMRL, Hannah et Lena ont rencontré les journalistes Franky Hippert (RTL) et David Thinnes (Wort).

Participants : Jason, Ben, Nicole, Pauline, Michel, Axelle, Lena, Hannah, élèves du HOPE-Club

Rédaction musicale : Michel, Axelle, Eric, Jason

Présentation : Michel et Michel

Jingles : Chris

Technique : Eric, Axelle et Nicole

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 10 avril 2018 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus

Le Parlement des Jeunes

Tout d’abord nous allons vous faire découvrir le parlement des jeunes. Gina, Yana et Elise ont interrogé les élèves Moritz, Alessandro et Felix du LMRL à propos des activités du parlement.

Visite à Ajmer (Inde)

8 élèves et 3 professeurs du LMRL se sont rendus à Ajmer (Inde) fin février pour découvrir le système scolaire indien et la culture indienne. Hannah et Lena ont collecté les impressions de Sophie et de Marysia (élèves au LMRL), ainsi que de Romy Diederich, professeur de français.

La profession de pédiatre

Dans le cadre de notre nouvelle rubrique sur la présentation des métiers, nous vous ferons découvrir ce mois-ci la profession de pédiatre. Eric et Michel ont interrogé le Dr Dirk Gerhards.

La cantine scolaire du LTAM

Enfin, le lycée des Arts et Métiers nous fera découvrir la cantine du LTAM. Melisa et Tom ont rencontré le chef cuisinier Sébastien Rodrigues.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Tun, Julie, Pauline, Michel, Gina, Elise, Luca, Axelle, Sophie, Marysia, Gina, Elise, Yana

Présentation : Julie, Tun et Till

Jingles : Chris

Technique : Marc, Philip, Eric, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 13 mars 2018 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus:

Luxembourg Model United Nations (LuxMUN)

Pour la première fois le lycée Michel Rodange a accueilli dans le cadre du projet Erasmus+ la conférence internationale LuxMUN (Luxembourg Model United Nations) du 1er février au 3 février. Basée sur le principe des Nations Unis, 4-5 jeunes de 6 pays (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Pologne, Espagne et Slovaquie) ont débattu pendant 3 jours sur des thèmes internationaux identifiés d’avance.

La première partie de notre émission est entièrement consacrée à la conférence LuxMUN.

Luca et Gina ont rencontré Sandra Galli, professeur d’histoire et organisatrice du LuxMUN.

Par ailleurs, Elise et Gina ont sollicité le feedback des élèves qui ont participé à LuxMUN. Nous vous proposons des interviews avec Lucca (Luxembourg), Paulina (Allemagne) et Sara (Slovaquie).

Enfin, Elise a interrogé le professeur d’histoire et d’espagnol, Dominique Rappe, de l’Institut de Providence de Champion près de Namur, qui a accompagné quelques jeunes de la Belgique.

Dépendance des médias

Dans le cadre des cours Vie et Société (Vieso), le thème des médias est évoqué. Nicole, Axelle et Lara ont interviewé leur professeur de Vieso, Lara Sommer du LMRL à propos de la dépendance aux médias.

Le métier d’assistant social

Dorénavant, nous allons vous présenter chaque mois un métier. Notre nouvelle série débutera avec le métier d’assistant social dans les écoles. Axelle et Pauline ont interrogé Francine Kohner, assistante sociale, du SePAS (Service Psycho-Social et d’Accompagnement Scolaires).

Lammkuch

Pâques approche et nous allons de nouveau vous proposer la recette d’un gâteau. Axelle nous fera découvrir le “Lammkuch”.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Tun, Julie, Pauline, Michel, Gina, Elise, Luca, Axelle

Présentation : Julie et Michel

Jingles : Chris

Technique : Marc, Philip, Eric, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 13 février 2018 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus

Safer Internet Day (SID)

Le premier mardi du mois de février est consacré chaque année au Safer Internet Day (SID). Cette année le SID était placé sous le thème : “Create, Connect and Share Respect: A better internet starts with you”. A ce sujet, Michel et Ben ont rencontré Debbie Plein et Jeff Kaufmann de BEE SECURE.

Meng Klass, en Team

Toutes les classes de 7e du lycée Michel Rodange passent 2 jours à Huelmes au mois d’octobre/novembre pour apprendre à se connaître. Placé sous le thème « Meng Klass, en Team » ils participent à plusieurs activités culturelles et sportives de groupe. Valerio et Jason ont rencontré les élèves de leur classe, ainsi que leur accompagnatrice, professeur de français et régente, Mme Françoise Meder.

Kolléisch in Concert (KIC)

L’Athénée de Luxembourg a organisé la semaine passée son traditionnel « Kolléisch in Concert ». Depuis bientôt 40 ans cette manifestation se dessine à travers l’histoire du Kolléisch. Serena et Pauline ont rencontré le professeur de musique M. Francis Reitz.

Luxembourg Model United Nations (LuxMUN)

Pour la première fois le lycée Michel Rodange a accueilli dans le cadre du projet Erasmus+ du 1er février au 3 février dans son lycée la conférence internationale LuxMUN (Luxembourg Model United Nations). Basé sur le principe des Nations Unis, 4-5 jeunes de 5 pays (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Pologne, Espagne et Slovaquie) ont débattu pendant 3 jours sur des réels thèmes identifiés d’avance. Luca et Gina ont rencontré Sandra Galli, professeur d’histoire et organisatrice du LuxMUN. Nous reviendrons sur cette conférence plus en détail pendant notre émission du 13 mars 2018.

Participants : Jason, Ben, Nicole, Till, Tun, Julie, Mira, Pauline, Serena, Michel, Michel

Présentation : Michel et Michel

Jingles : Chris

Technique : Marc, Philippe, Philip, Eric, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 9 janvier 2018 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission est placée cette semaine sous le thème des études à l’étranger. Au mois de novembre, notre équipe radio a fait le tour de la Foire des Etudiants dans les halls de la “Luxexpo – The Box” au Kirchberg et s’est arrêtée à quelques stands.

Nous vous fournirons entre autre des informations quant aux études et aux logements à poursuivre dans ces villes.

Allemagne

L’université d’Aix-la-Chapelle (Aachen)

L’université de Munich (München)

France

L’université de Paris: Paris-Diderot

L’université de Montpellier

Angleterre

Informations générales de l’Ambassade Britannique et du consulat Britannique

Ecosse

L’université d’Aberdeen

Participants : Jason, Luca, Selina, Marysia, Hannah, Soraia, Jo, Lena, Yuri,

Présentation : Julie et Michel

Jingles : Chris

Technique : Eric, Ben, Till, Tun

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 12 décembre 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de Noël.

Noël dans les religions

Comment fête-t-on Noël dans les religions? Nous avons interrogé Paul Weber, professeur de VIESO (vie et société) du LMRL.

L’option bénévolat du LMRL et l’organisation d’un bazar de Noël

Afin de sensibiliser les jeunes à propos des personnes les plus défavorisées de notre société, le LMRL a créée en 2013 l’option bénévolat. Nous avons interrogé Sandra Galli, responsable de l’option bénévolat sur les atouts de cette option, tout comme les jeunes qui se sont inscrits à cette option.

Le risque de dépendance des jeux en ligne et des jeux vidéo.

Les élèves de l’option “radio” du lycée des Arts et Métiers nous proposent tout d’abord une interview avec un jeune qui passe 3-5 heures par jour sur les plateformes des jeux en ligne. Ils voulaient savoir du jeune ce qui le poussait à passer tant de temps sur les plateformes de jeux. Ensuite, ils ont rencontré l’Anonym Glecksspill asbl pour savoir à partir de quel moment on peut parler de dépendance aux jeux. Plus d’informations sur www.ausgespillt.lu.

“Harry Potter à l’école des sorciers” à la Rockhal au Luxembourg au mois d’octobre 2017

Les livres et les films d’Harry Potter font partie des cadeaux de Noël depuis des années. Fin octobre, les fans d’Harry Potter ont pu découvrir pour la première fois au Luxembourg la projection du film “Harry Potter à l’école des sorciers” accompagnée par l’orchestre philharmonique du Luxembourg. Michel nous fait part de ses impressions.

Sortie du nouveau Star Wars “The Last Jedi”

Noël est par tradition aussi l’époque où les studios de production de films sortent les nouveaux blockbusters. Demain sortira le nouveau Star Wars “The Last Jedi”. Eric et Pauline nous font découvrir les trilogies des “Star Wars”.

Noël et ses (bons) gâteaux de Noël

Nombreuses sont les familles qui profitent de la période de Noël pour faire des gâteaux de Noël. Axelle, nous fera découvrir sa recette personnelle.

Assistance : Ben, Marysia, Luca, Hannah, Selina, Soraia, Pauline, Jason, Eric, Axelle

Présentation : Tun, Till, Michel

Jingles : Pauline, Serena

Technique : Philippe, Marc, Luca, Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toute l’équipe Schüler-radio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver sur son site www.schoulradio.lu ou -en direct- sur radio Ara dans l’émission Graffiti le 9 janvier 2018.

Chers élèves, Mesdames, Messieurs,

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour exceptionnellement ce vendredi 10 novembre de 14.00hrs à 15.00hrs sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM et ce -en semi-direct- depuis la Foire de l’Etudiant, qui ouvrira ses portes ce jeudi 9 novembre 2017 à 09.00hrs.

Sujets prévus :

Interview avec Raymond Harsch du CEDIES à propos de la 31e édition de la Foire de l’Etudiant.

Interview avec Laura Bianchi du service relations presse de l’université de Luxembourg quant aux études proposées à Luxembourg-Centre et à Esch/Belval

Interview avec Charel Muller, président de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Interviews avec plusieurs professeurs du Lycée Technique des Arts et Métiers à propos des BTS proposés par le LTAM

L’émission sera enregistrée dans les conditions -du direct- entre 14.00hrs -15.00hrs le jeudi 9 novembre 2017 et elle sera diffusée sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM le vendredi 10 novembre de 14.00hrs – 15.00 hrs.

Et pour ceux d’entre vous qui feraient un tour à la Foire de l’Etudiant, n’hésitez pas à passer au stand 3B09 au hall 3 pour venir découvrir les activités pédagogiques des options radio et TV du lycée Michel Rodange.

Présentation : Loris

Technique : Philippe, Marc, Philip, Luca

Organisation BTS : André Schwarz du LTAM

Coordinatrice Radio Ara : Manon Bissen

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert du LMRL

Äddi Georges…

Schéinen gudden mëtten hei beim Schüler-radio vum Campus Geesseknäppchen op dësem 10 Oktober 2017.

Leider fänken mir dësen Schüler-Radio mat enger traureger nouvelle un.

Virun knapps 3 Wochen huet eis d’Noriicht vum ganz plëtzlechen Doud vum Georges Knell, Mataarbechter beim Kanner a Jugend Telefon an BEE SECURE erreecht. De Coordinator, vum Schüler-radio, Alain Eilert erënnert nach emol un en aussergewéinlechen Mënsch, deen säin Liewen ganz an d’Zeechen vum sécheren Internet gesat huet an den 20. September am Alter vun 34 Joer verstuerwen ass.

Et ass déi éischten Kéier an 18 Joer Schüler-radio, dat ech op dëser Antenne d’Wuert ergräifen. An ech muss soen ech hätt gären drop verzicht. Den 21. September huet owes den Telefon gerabbelt an

ech krut d’Noriicht dat de Georges eis den Dag virdrun fir ëmmer verlooss huet.

Als éischt emol hun mir d’Wierder gefeelt, de Georges, deen de Moment an Héichform war : Sportlech aktiv : ech gesinn seng lescht postings iwwert Beschtzäiten op sengem facebook account; de Georges deen an den leschten 2 Joer extrem ofgeholl huet, bei der Croix Rouge Blutt spent, et kann dach net sinn.

Direkt sinn mir d’Biller vun 8 Joer Schüler-radio duerch de Kapp gang. Egal op ët fir en Interview war,

d’Participatioun un enger table ronde, en Elterenowend oder eng Interventioun an enger Klass, de Georges war ëmmer do an konnt Kanner, Jugendlech an Erwuessener op d’Risiken vum Internet an de sozialen Netzwierker opmierksam maachen.

Ofhängeg vum Publikum, huet de Georges et fäerdeg bruecht d’Leit fir en besseren an sécheren Internet ze sensibiliséieren an ze begeeschteren.

Georges, gären erënneren ech mech un eng vun eisen leschten Renconteren op der Foire des Etudiants am November 2016. Ech hat dir e puer Schüler geschéckt op den Stand vun BEE SECURE fir iwwert d’Sécherheet um Internet ze schwätzen. Spéider hun mir eis begéint an du hues mir gesot, dat ech am Fong um gaangen sinn däin Liewen ze dokumentéieren an mir hun gutt gelaacht. Deemools hätt ech ët net fir méiglech gehaal dat däin Liewen esou schnell op en Enn géif kommen. Ech hätt gären nach vill Joer däin Portrait weider gefilmt. Leider ass dat elo net méi meiglech.

Äddi Georges, an ech hun extremen Respekt virun der Aarbecht deits duan den leschten Joer geleescht hues. Du hues mengen Schüler wichteg Informatiounen mat op de Wee ginn an ech sinn secher dat och sie dech an deng Rotschléi an hirem Häerz droen.

Mei ganzt Matgefill gelt denger Famill an dengen enksten Frënn. Mir kënnen secher net déi selwecht Aarbecht maachen weis du, mee mir wäerten probéieren an dengem Geescht och weider fir en fairen an sécheren Internet ze kämpfen.

Äddi Georges.

Dat war den Responsablen vum Schüler-radio Alain Eilert mat engem Noruff un den Georges Knell, Mataarbechter beim Kanner Jugendtelefon an BEE SECURE deen den 20 September ganz plëtzlech gestuerwen ass.

An domadden geet elo de richtegen Schüler-radio un.

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour ce mardi 10 octobre à 15.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM.

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2016-2017.

Emission du mercredi 10.11.2016 : Interview avec le cercle des étudiants (ACEL) en direct depuis la Foire de l’Etudiant

Interview avec Charel Muller, président de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Emission du mardi 13.12.16 : Saint-Nicolas et la ville de Luxembourg

Saviez-vous que Saint-Nicolas est représenté à plusieurs endroits dans la ville de Luxembourg? Quels sont les endroits de la capitale de Luxembourg qui nous permettent de faire un lien étroit entre la ville et Saint-Nicolas? Nous vous ferons redécouvrir une interview avec Danielle Mertes, qui s’occupe de la littérature pour enfants et adolescents à l’ErwuesseBildung.

Emission du mardi 10.01.17 : Le vinyle du mois “Wake me up before you gogo” en hommage à Georges Michael

Nous vous ferons re-découvrir en hommage à Georges Michael le vinyle « Wake me up before you gogo ».

Emission du mardi 14.02.17 : CIGALE : Centre d’informations pour les personnes gays et lesbiennes

L’émission du mois de février était placée sous le thème de la Saint-Valentin : « Jeunes, amour et sexualité ». Une adresse peut-être moins connue des jeunes est le CIGALE. Le CIGALE s’adresse entre autre aux personnes homosexuelles et transgenres. Nous avons rencontré l’éducateur gradué Roby Antony de CIGALE. Plus d’informations sur www.cigale.lu

Emission du mardi 14.03.17 : Teambuilding pour les classes de 7e

Les classes de 7e se rendent chaque année pour un stage de 2 jours à Huelmes. Grâce à un vaste choix d’activités (sportives) qui sont proposées aux élèves, les jeunes apprennent de manière ludique à travailler en équipe. Nous avons rencontré aussi bien le professeur de français Tom Hübner de la 7O5, qui a accompagné sa classe à Huelmes, que les élèves d’une classe de 7e qui ont participé au stage.

Emission du mardi 11.04.17 : Comment prévenir la violence? La police sensibilise les classes de 6ème.

La police intervient chaque année dans toutes les classes de 6ème et de 8ème pour sensibiliser les jeunes quant à la violence psychique et physique. Julie et Mira ont interrogé Steve Goedert et Joël Suhren de la police.

Emission du mardi 09.05.17 : Projet pilote : l’utilisation de l’iPad dans les cours

Depuis le mois de mars le lycée Michel Rodange innove en intégrant de façon systématique l’iPad dans les cours. Il s’agit d’une classe pilote de 6e qui a été retenue pour voir les atouts de l’intégration des nouveaux supports de médias dans les cours. Nous avons rencontré Michel Bintener, professeur d’anglais et régent de la classe, ainsi que quelques élèves pour parler du projet-pilote.

Emission du mardi 13.06.17 : 20 ans Harry Potter

Michel élève de 7e, nous emmène dans le monde d’Harry Potter. “Harry Potter à l’école des sorciers” est le premier livre de J.K. Rowling. Après l’énorme succès du premier livre Harry Potter en 1997, 6 autres livres voient le jour avec un énorme succès tant au niveau du livre, qu’au niveau du nombre d’entrées au cinéma.

Participation : Marc, Luca, Philipp, Philippe, Eric, Pauline, Julie, Tun, Serena, Tun, Till, Julie, Michel, Loris, Naomi, Lisa, Rachel, Mira, Serena, Nicole, Chris, Elisa, Ramiz, David, Ben, Liz, Cheyenne, Bob, Thomas

Présentation : Julie, Till, Tun

Technique : Philippe, Luca, Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Et ass Vakanz..an de Schüler-radio plënnert no 18 Joër an en neit Gebai. Wann alles gudd geet sin mir am Oktober nees “On Air”.

Schéin Vakanz.

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 13 juin 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM. Ce sera par ailleurs -après 18 ans (18.03.99)- la dernière émission depuis le studio « 1 » du LMRL, car le lycée fera peau neuve et la radio déménagera pendant les vacances d’été. Voici le programme pour notre dernière émission -en direct- depuis le studio « 1 » du LMRL.

Atelier média proposé dans le cadre des « Fussendeeg » du LMRL

Les 17 et 18 mai se sont déroulés au LMRL, les traditionnels « Fussendeeg », deux jours consécutifs lors desquels les lycéens n’ont pas suivi leurs cours traditionnels, mais pouvaient choisir des ateliers ou des workshops en relation avec l’école ou la vie active.

Un des workshops portait sur les médias. Les jeunes ont pu suivre le film « Disconnect » à la Cinémathèque de la ville de Luxembourg, un film qui met en avant les aléas de notre société de communication : problèmes de communication, risque de perte d’identité, exploitation sur les réseaux sociaux…

Naomi, Rachel et Lisa vous feront découvrir le film « Disconnect » et elles vous proposeront une interview avec Fabienne Becker d’ecpat Luxembourg et Gabi Rapp de BEE SECURE.

Dépression et suicide chez les jeunes : quels sont les premiers symptômes ?

Malheureusement, les médias ne nous épargnent pas des mauvaises nouvelles, d’autant plus dramatiques si un jeune met volontairement fin à ses jours. Comment expliquer ce phénomène; comment prévenir la dépression chez les jeunes et comment identifier les premier symptômes : Nicole, Michel, Till et Eric ont rencontré Dr Gerhard Ristow, psychiatre à la psychiatrie juvénile de l’hôpital Robert Schuman du Kirchberg.

L’Athénée flambant neuf et l’évolution de l’enseignement au cours des 50 dernières années

Depuis le mois de janvier, les élèves et le corps enseignant de l’Athénée sont dans un bâtiment flambant neuf. Jos Salentiny de l’Athénée nous fait découvrir le nouveau “Kolléisch” et il nous présente les plus grands changements dans la manière d’enseigner. Interview : Serena et Pauline.

20 ans Harry Potter

Ensuite, Michel nous emmène dans le monde d’Harry Potter. “Harry Potter à l’école des sorciers” est le premier livre de J.K. Rowling. Après l’énorme succès du premier livre Harry Potter en 1997, 6 autres livres voient le jour avec un énorme succès tant au niveau du livre, qu’au niveau du nombre d’entrées au cinéma.

Participants : Tun, Til, Julie, Michel, Eric, Pauline, Philippe, Philip, Loris, Naomi, Lisa, Rachel

Présentation : Julie, Tun, Serena

Météo : Pauline

Jingles : Chris

Technique : Marc, Luca, Philipp, Philippe, Eric

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 9 mai 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Projet pilote : l’utilisation de l’iPad dans les cours

Depuis le mois de mars le lycée Michel Rodange innove en intégrant de façon systématique l’iPad dans les cours. Il s’agit d’une classe pilote de 6e qui a été retenue pour voir les atouts de l’intégration des nouveaux supports de médias dans les cours. Nous avons rencontré Michel Bintener, professeur d’anglais et régent de la classe, ainsi que quelques élèves pour parler du projet-pilote.

30e anniversaire de la section E (artistique) dans les lycées

Dans le cadre du 30e anniversaire de la section « E », les professeurs des sections artistiques du Luxembourg et leurs étudiants avaient réalisé une exposition aux Rotondes. Nous vous proposons une interview avec Raoul Gross coordinateur de l’exposition et André Michaux professeur de la section artistique.

infoMann : un service d’écoute pour les (jeunes) hommes

Au mois de mars nous sommes allés à la rencontre du service « Oxygène » de l’a.s.b.l. « Femmes en détresse », un service qui s’adresse aux jeunes filles exposées à la violence psychique et physique. Ce mois-ci nous vous ferons découvrir le service « infoMann », un service qui s’adresse aux garçons et aux hommes ayant des questions ou des difficultés dans la vie.

Adriano : élève d’une classe de 2e A du LMRL en voie vers une carrière de chant

Au mois de février, Adriano, élève d’une classe de 2e au LMRL, a participé à un stage de chant aux Etats-Unis. Il a été tellement convaincant, que le jury lui a proposé un autre stage de chant au mois d’été. Nous avons interviewé Adriano à propos du stage aux Etats-Unis, ses envies de chanter et ses ambitions pour le futur.

Portes ouvertes des lycées

En vue de la rentrée scolaire 2017-2018, les lycées luxembourgeois organisent des visites guidées au cours desquelles les futurs élèves et leurs parents peuvent découvrir les établissements secondaires. Nous vous proposons une interview avec le directeur du LMRL, M. Jean-Claude Hemmer et M. Jos Salentiny, directeur de l’Athénée de Luxembourg. Les journées portes ouvertes du lycée Michel Rodange et de l’Athénée auront lieu les 13 et 16 mai, les portes ouvertes du lycée Aline Mayrisch, les 10, 13 et 20 mai. Vous trouvez tous les détails sur les sites Internet des lycées respectifs.

Participants : Tun, Till, Julie, Mira, Michel, Eric, Pauline, Philippe, Philip, Loris, Luca, Serena, Nicole, Chris

Présentation : Loris, Elisa

Jingles : Chris

Technique : Marc, Luca et Philipp

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 11 avril 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Le comité des élèves du LMRL

Quel est le rôle du comité des élèves ? Quelles sont ses activités et comment fonctionne le comité ? Michel et Eric ont rencontré les responsables du comité des élèves du LMRL.

Comment prévenir la violence ? La police sensibilise les classes de 6ème.

La police intervient actuellement dans toutes les classes de 6ème et de 8ème pour sensibiliser les jeunes quant à la violence psychique et physique. Julie et Mira ont interrogé Steve Goedert et Joël Suhren de la police.

OXYGENE : un service d’accueil pour les jeunes filles exposées à la violence physique et psychique

Au mois de janvier, nous avons rencontré les responsables du service « Oxygène » de l’asbl « femmes en détresse », un service d’accueil pour les jeunes filles exposées à la violence physique et psychique. Ramiz et David vous proposent une interview avec Fernande Klares-Goergen et Laurence Grotz du service Oxygène. Plus d’informations sur www.fed.lu

Le métier d’architecte ?

Quel est le travail de l’architecte et quelles études sont nécessaires pour devenir architecte? Voici quelques questions que Liz Hentgen et Cheyenne Urbing de la 9ème, option radio, du lycée des Arts et Métiers ont posé à l’architecte Max von Roesgen.

Participants : Tun, Til, Julie, Mira, Michel, Eric, Pauline, Philippe, Philip, Loris, Luca, Ramiz, David, Ben, Liz, Cheyenne

Présentation : Till,

Jingles : Chris

Technique : Marc,

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 14 mars 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Les élèves de la radio « 12.pom » de l’Institut de la Providence de Champion (près de Namur) en visite au LMRL

Récemment l’équipe Schüler-radio du LMRL a pu accueillir quelques responsables de la radio « 12.pom » de l’Institut de la Providence de Champion près de Namur. Les élèves de 12.pom étaient au Luxembourg dans le cadre d’un partenariat avec le LMRL. Les jeunes se sont intéressés à la fois au volet technique et rédactionnel de notre radio. Nous les avons interviewés sur leur projet radio « 12.pom ».

Teambuilding pour les classes de 7e

Les classes de 7e se rendent chaque année pour un stage de 2 jours à Huelmes. Grâce à un vaste choix d’activités (sportives) qui sont proposées aux élèves, les jeunes apprennent de manière ludique à travailler en équipe. Nous avons rencontré aussi bien le professeur de français Tom Hübner de la 7O5, qui a accompagné sa classe à Huelmes, que les élèves d’une classe de 7e qui ont participé au stage.

Exposition sur la guerre froide au Luxembourg au Musée National d’Histoire et d’Art

Anne, Jane, Sana, Emmy, Alessia, Claudia et Mae-Lyne de la 12e artistique du lycée des Arts et Métiers ont visité avec leurs professeurs Isabelle Junck et Tom Hermes l’exposition sur la guerre froide au Luxembourg au Musée National d’Histoire et d’Art. Ils vous proposent une interview avec Regis Moes, commissaire de l’exposition.

Exposition «La nuit politique» de l’artiste française Aude Moreau

Récemment les élèves de la 9e option radio du lycée des Arts et Métiers ont pu découvrir l’exposition «La nuit politique» de l’artiste française Aude Moreau au Casino Forum d’Art Contemporain. Nous écouterons les témoignages de Patricia, d’Isabelle, de Linda et Janika du lycée des Arts et Métiers.

Participants : Tun, Til, Julie, Mira, Michel, Eric, Pauline, Philippe, Philip, Loris, Luca, Ben, Patricia, Isabelle, Linda, Janika, Anne, Jane, Sana, Emmy, Alessia, Claudia, Mae-Lyne

Présentation : Loris et Tun

Jingles : Chris

Technique : Philippe et Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 14 février 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de la Saint-Valentin : « Jeunes, amour et sexualité ».

Saint-Valentin : origine

Julie nous donnera des informations sur l’origine de la Saint-Valentin.

Enquête au LMRL : amour, sexualité, puberté.

Nous vous proposons un résumé d’une enquête non-représentative, réalisée au LMRL avec les jeunes de 7ième à Ière. Thème : amour, sexualité et puberté

SPOS LMRL : les questions des élèves à propos de l’amour et de la sexualité

La première adresse pour un adolescent qui se pose des questions sur la sexualité est probablement le SPOS (Service Psychologique et d’Orientation Scolaire). Nous avons rencontré l’assistante sociale du LMRL, Francine Kohner.

Le gynécologue : travail et information pour les jeunes filles (enceintes)

A la puberté, la visite chez le gynécologue est pour les filles un rendez-vous incontournable que se soit pour une visite médicale ou la prescription de la pilule. Nous avons rencontré le gynécologue Irene Malburg-Winzen à la Clinique Dr Bohler à l’hôpital Schuman du Kirchberg.

Le planning familial : le travail au quotidien

Une autre adresse pour les filles ou les jeunes couples est le Planning Familial. Nous avons interviewé Simon Goergen, du service Education sexuelle et affective (ESA) du Planning familial. Plus d’informations sur www.planning.lu

CIGALE : Centre d’informations pour les personnes gays et lesbiennes

Une adresse peut-être moins connue des jeunes est le CIGALE. Le CIGALE s’adresse entre autre aux personnes homosexuelles et transgenres. Nous avons rencontré l’éducateur gradué Roby Antony de CIGALE. Plus d’informations sur www.cigale.lu

HIV-Berodung de la Croix Rouge luxembourgeoise

Connus depuis les années 80, le HIV et le sida dominent toujours l’actualité pour tout rapport sexuel non protégé. Heureusement, il y a aujourd’hui une grande prise de conscience auprès des jeunes et qu’il existe des traitements nettement plus adaptés. Nous avons interviewé Kim Diderich de la HIV-Berodung de la Croix-Rouge. Plus d’informations sur www.hivberodung.lu

Présentation : Tun, Loris

Assistance : Pauline, Mira, Eric, Philip, Julie, Loris, Michel, Till, Bob, Thomas, Serena

Météo : Tun

Jingles : Chris

Technique : Philippe, Marc, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 10 janvier 2017 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Safer Internet Day 2017 (SID) : “Be the change: Unite for a better internet”

La journée internationale du « Safer Internet Day » (SID) se tiendra cette année le 7 février 2017. Le thème sera “Be the change: Unite for a better internet”. En vue de cet événement international, nous accueillerons -en direct- au studio, Georges Knell, psychologue diplômé du KannerJugendTelefon et responsable de la BEE SECURE Stopline et de la BEE SECURE Helpline.

Reagis : campagne de sensibilisation en cas d’arrêt cardiaque

Comment réagir en cas d’arrêt cardiaque ? Comment fonctionne un défibrillateur ? Voici quelques questions auxquelles les organisateurs de « Reagis » essaient de donner des réponses. Actuellement, ils font le tour des lycées au Luxembourg pour sensibiliser les jeunes aux risques de l’arrêt cardiaque. Nous avons interrogé Carlo Clarens et Monique Majerus de “Reagis” et quelques élèves ayant suivi la formation. Vous trouvez plus d’informations sur « Reagis » sur www.reagis.lu

Le vinyle du mois “Wake me up before you gogo” en hommage à Georges Michael

Enfin, nous vous ferons re-découvrir en hommage à Georges Michael le vinyle « Wake me up before you gogo », qui a été diffusé sur notre antenne en date du 14 juin 2016.

Participants : Tun, Til, Ben, Philippe, Philip, Loris, Luca, Eric, Julie, Michel, Pauline, Mira,

Présentation : Loris et Tun

Météo : Philippe

Jingles : Chris

Technique : Philippe, Marc et Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 13 décembre 2016 de 15.00 heures à 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de Noël.

Noël dans les religions

Comment fête-t-on Noël dans les religions? Est-ce que les cadeaux font partie de la tradition de Noël et quelle attitude devrait-on adopter par rapport à la société de consommation? Nous avons interrogé Paul Weber, professeur de VIESO (vie et société) du LMRL.

Saint-Nicolas et la ville de Luxembourg

Saviez-vous que Saint-Nicolas est représenté à plusieurs endroits dans la ville de Luxembourg? Quels sont les endroits de la capitale de Luxembourg qui nous permettent de faire un lien étroit entre la ville et Saint-Nicolas? Récemment l’ErwuesseBildung avait organisé un rallye à travers la ville pour montrer les endroits qui rappellent directement Saint-Nicolas. Nous vous proposons une interview avec Danielle Mertes, qui s’occupe de la littérature pour enfants et adolescents à l’ErwuesseBildung.

Histoire de Saint-Nicolas

D’où proviennent les histoires autour du mythe du Saint-Nicolas et comment fête-t-on Saint-Nicolas à l’étranger? Nous avons rencontré Christine Marx, enseignante au fondamental de la ville de Luxembourg.

Noël et ses (bons) gâteaux de Noël

Nombreuses sont les familles qui profitent de la période de Noël pour faire des gâteaux de Noël. Julie, nous fera découvrir sa recette personnelle.

Sleigh Bells ou grelot ou Glockenstab

C’est sans doute l’instrument de musique le plus utilisé en période de Noël : le Glockenstab, le grelot ou le sleigh bells. Mais d’où vient cet instrument et comment est-il formé? Pit, nous donnera des informations sur cet instrument de musique.

Les 20 meilleures chansons de Noël en 2015

Michel a fait un relevé avec les 20 chansons de Noël les plus écoutées en 2015 en Europe. Nous écouterons un court extrait des 20 meilleures chansons de Noël de 2015.

Assistance : Pauline, Mira, Eric, Philip,

Présentation : Julie, Tun, Till

Météo : Michel

Jingles : Chris

Technique : Philippe, Marc, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toute l’équipe Schüler-radio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver sur son site www.schoulradio.lu en mode Noël ou -en direct- sur radio Ara dans l’émission Graffiti le 10 janvier 2017.

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour exceptionnellement ce mercredi 9 novembre de 16.00hrs à 17.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM et ce -en semi-direct- depuis la Foire de l’Etudiant, qui ouvrira ses portes le mercredi 9 novembre 2016 à 09.00hrs.

Sujets prévus :

Interview avec Raymond Harsch du CEDIES à propos de la 30e édition de la Foire de l’Etudiant

Interview avec un responsable de l’université de Luxembourg quant aux études proposées à Luxembourg-Centre et à Esch/Belval

Interview avec un responsable de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Interview avec un responsable de la CGJL (Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg) à propos des activités de la CGJL.

Interview avec la CNEL (Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg) à propos des activités de la CNEL.

Interviews avec plusieurs professeurs du Lycée Technique des Arts et Métiers à propos des BTS proposés par le LTAM

L’émission sera enregistrée dans les conditions -du direct- entre 14.00-15.00 et diffusée sur radio ARA entre 16.00-17.00 heures.

Et pour ceux d’entre vous qui feraient un tour à la Foire de l’Etudiant, n’hésitez pas à passer au stand 3B08 au hall 3 pour venir découvrir les activités pédagogiques des options radio et TV du lycée Michel Rodange.

Présentation : Loris, Charel et Moritz

Technique : Philippe, Marc, Philip, Luca

Organisation BTS : André Schwarz du LTAM

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert du LMRL

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour le mardi 11 octobre à 15.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM.

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2015-2016.

Emission du 12 novembre 2015 : Interview avec le cercle des étudiants (ACEL) en direct depuis la Foire de l’Etudiant

Interview avec un responsable de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Emission du 8 décembre 2015 : Stëmm vun der Strooss

Nous nous sommes rendus à la « Stëmm vun der Strooss » pour voir comment les personnes les plus défavorisées voient la période de Noël.Till et Tun ont interviewé Thomas, 53 ans, SDF depuis 3 ans. Plus d’informations sur www.stemm.lu

Emission du 12 janvier mars 2016 : Teambuilding – Meng Klass, en Team

Dans le but de favoriser la communication dans les classes de 7e, les élèves passent 2 journées entières au mois d’octobre/novembre à Huelmes ou au Marienthal. Accompagnés de leur régent et de quelques enseignants, les élèves s’inscrivent à plusieurs activités de groupe. Nous avons rencontré Elodie Decker, régente en classe de 7e et quelques élèves de sa classe à Huelmes.

Emission du 9 février 2016 : Le travail d’un journaliste de sports

Elias et Marco de l’option radio du Lycée technique des Arts et Métiers ont rencontré le journaliste de sports Kevin Zender du Luxemburger Wort.

Emission du 9 février 2016 : Safer Internet Day 2016 (SID) : Tous ensemble pour un meilleur Internet

Le mardi 9 février est la journée internationale du « Safer Internet Day » (SID). Till, Ben et Hugo ont interrogé Georges Knell, psychologue diplômé du KannerJugendTelefon et responsable de la BEE SECURE Stopline et de la BEE SECURE Helpline à propos du thème de 2016 « Tous ensemble pour un meilleur Internet”.

Emission du 8 mars 2016 : Deutsch-Rap

Connaissez-vous la différence entre GangsterRap, Beef, Freestyle, Storytelling…. ? Sam nous fait découvrir les différences entre quelques formes du rap allemand.

Emission du 14 avril 2016 : Ateliers “Makerspace” organisés au Forum Geesseknäppchen

Un grand nombre d’élèves ont suivi les ateliers “Makerspace” au Forum. June, Ben et Henrique ont interviewé, Yvonne Zotz, responsable des ateliers Makerspace et 2 élèves inscrits aux ateliers.

Emission du 10 mai 2016 : Wattpad

Julie nous présente « Wattpad » : une application pour ceux qui aiment lire et/ou écrire

Emission du 14 juin 2016 : Les jeunes et leurs hobbies : Cyprien, 15 ans et élève au LMRL, retenu pour les études supérieures de musique à Paris

A l’âge de 4 ans Cyprien à découvert le violoncelle. Depuis, Cyprien passe 3-4 heures par jour avec son instrument de musique. Son rêve : devenir violoncelliste. Au mois de février, il s’est présenté à un concours d’entrée pour une haute école de musique à Paris. Sur 61 participants, 8 ont été retenus dont Cyprien. Il quittera donc le LMRL pour continuer ses études à Paris dès la rentrée scolaire. Maxime a rencontré Cyprien pour l’interroger sur sa passion musicale et ses attentes à Paris.

Participation : Alexandra, Julie, Tun, Till, Loris, Sam, Maxime, Noé, Guillaume, Joana, Kai, Fabio, Loni, Marysia, Cameron, Lisa, Sébastien, Valentin, Larisa, Sabrina, Laurie, Carmen, Henrique, Ben, June, Lisa, Pit, Dario, Kyo, Charel, Steven, Caroline, Hugo, Pol K, Pol B, Luca, Céline, Belma, Max, Johan, Charlie, Philippe, Philip, Elisa, Terry, Pit, Laurent

Présentation : Till, Tun,Loris

Technique : Philippe, Alain, Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 14 juin 2016 de 15.00 – 16.00 heures sur les fréquences de radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Les jeunes et leurs hobbies : Cyprien, 15 ans et élève au LMRL, retenu pour les études supérieures de musique à Paris

A l’âge de 4 ans Cyprien à découvert le violoncelle. Depuis, Cyprien passe 3-4 heures par jour avec son instrument de musique. Son rêve : devenir violoncelliste. Au mois de février, il s’est présenté à un concours d’entrée pour une haute école de musique à Paris. Sur 61 participants, 8 ont été retenus dont Cyprien. Il quittera donc le LMRL pour continuer ses études à Paris dès la rentrée scolaire. Maxime a rencontré Cyprien pour l’interroger sur sa passion musicale et ses attentes à Paris.

Cybergrooming et Sexting

Cybergrooming et Sexting : 2 risques qui accompagnent les jeunes quand ils surfent sur Internet. Or, il est possible de faire barrage au Cybergrooming et au Sexting, si le jeune est suffisamment tôt informé des pièges à éviter. Pol a rencontré Laurent Goedert du service prévention de la police gand-ducale.

Freshdax : un groupe hip-hop luxembourgeois

Dans le cadre des journées « Fussendeeg » au LMRL, Jeff et Julien des « Freshdax » étaient présents au LMRL pour présenter leur groupe et montrer aux jeunes que le marketing est aujourd’hui un élément clé pour faire de la carrière. Marysia et Alexandra ont rencontré les « Freshdax » au LMRL.

Armée luxembourgeoise : critères d’entrée et le rôle de l’armée

Noé, Guillaume, Joana, Kai, Fabio et Loni de l’option radio du lycée des Arts et Métiers ont interrogé Christoph Schaber et Christian Schleck de l’armée luxembourgeoise à propos des critères d’entrée dans la carrière de l’armée et les missions actuelles de l’armée luxembourgeoise au Luxembourg et à l’étranger.

Schrassig : le métier de l’agent pénitentaire

Noé, Guillaume, Loni, Fábio et Joana de l’option radio du lycée des Arts et Métiers ont rencontré Michel Lucius, directeur-adjoint de la prison de Schrassig, pour l’interroger de façon générale sur les différentes professions dans la prison et plus en détail sur le travail de l’agent pénitentiaire.

Par ailleurs, nous vous proposons les prévisions météorologiques depuis notre station météo (meteo.lmrl.lu) et nous vous ferons découvrir un vinyle.

Participants : Marysia, Alexandra, Julie, Tun, Till, Loris, Sam, Pol, Maxime, Noé, Guillaume, Joana, Kai, Fabio, Loni

Météo : Loris

Présentation : Julie, Tun et Loris

Technique : Philippe, Marc et Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toutes nos émissions sont dès à présent disponibles à toute la communauté scolaire du Luxembourg sur « 365.education.lu »; rubrique « Video » ; Channel « +LMRL SCHUELER-RADIO GEESSEKNAEPPCHEN ».

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 10 mai 2016 de 15.00 – 16.00 heures sur les fréquences de radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

« Letters from Luxembourg » une pièce de théâtre musicale

Les élèves d’une classe d’accueil du lycée Michel Rodange et d’une classe de 7è du lycée Aline Mayrisch ont présenté au mois de mai la pièce de théâtre musicale « Letters from Luxembourg ». La pièce a été écrite et mise en scène par Serge Tonnar et le but du projet était de donner la parole aux nouveaux arrivants du Luxembourg en les faisant rédiger une lettre à propos de leurs premières impressions du Luxembourg. Cameron a interviewé Serge Tonnar.

6 élèves de Chennai en visite au LMRL

Fin avril le LMRL a accueilli 6 élèves de Chennai (Inde) au lycée pour leur faire découvrir notre système scolaire et notre culture. Nous vous proposons une interview avec Pranav et Kiarthanya de Chennai.

Luc Spada : acteur et écrivain en visite au LMRL

Fin avril l’acteur et écrivain Luc Spada; par ailleurs ancien élève du LMRL; était en visite au LMRL pour parler de sa carrière à Berlin et à Luxembourg. Marysia et Alexandra ont rencontré Luc Spada.

Wattpad : une application pour ceux qui aiment lire et/ou écrire

Julie nous fera découvrir l’application « Wattpad » une app s’adressant à un public qui aime lire et/ou publier des livres.

Aïkido

Bryan, élève en classe de 2è du LMRL est passionné par l’Aïkido. Afin de partager sa passion avec d’autres élèves, Bryan a organisé un atelier Aïkido dans le cadre des journées « Fussendeeg » du LMRL. Loris a interviewé Bryan.

Les jeunes et leurs hobbies : Sam construit des avions modèle

Qui parmi vous a déjà fait décoller un avion de 7,80m de longueur ? Et bien, Sam, membre de l’équipe Schüler-radio a fait voler ce week-end pour la première fois son avion construit avec son père et son frère. Pour Sam, ce n’est cependant pas la première fois qu’il a construit un avion modèle. Julie a interrogé Sam à propos de sa passion.

Participants : Marysia, Alexandra, Cameron, Julie, Tun, Till, Loris, Sam,

Météo : Loris

Présentation : Julie et Tun

Technique : Philippe, Marc et Luca

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toutes nos émissions sont dès à présent disponibles à toute la communauté scolaire du Luxembourg sur « 365.education.lu »; rubrique « Video » ; Channel « +LMRL SCHUELER-RADIO GEESSEKNAEPPCHEN ».

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen a été de retour ce jeudi 14 avril 2016 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission était entièrement consacrée aux “Fuussendeeg” 2016, un projet du LMRL qui a été placée sous le thème de “Our future is now”.

Voici un récapitulatif des sujets :

Les “Fussendeeg” : c’est quoi?

Interview avec Jean-Claude Hemmer, directeur du LMRL, Claire Simon, attachée à la direction du LMRL et Elodie Decker, professeur d’allemand du LMRL

Rallye pour les élèves de 7è à travers la ville de Luxembourg

Tous les élèves de 7è ont participé à un rallye à travers la ville de Luxembourg. Nous avons récolté -en direct- leurs impressions.

Atelier : “La peur d’une Vie quotidienne”

Quelles sont les peurs au quotidien? Larisa, Valentin et Sébastien ont interviewé les responsables de cet atelier.

Ateliers “Makerspace” organisés au Forum Geesseknäppchen

Un grand nombre d’élèves ont suivi les ateliers “Makerspace” au Forum. June, Ben et Henrique ont interviewé, Yvonne Zotz,responsable des ateliers Makerspace et 2 élèves inscrits aux ateliers.

Météo -en direct- depuis la ville de Luxembourg

Julie nous a présenté la météo -en direct- depuis le rallye.

Atelier “Songwriting”

Irina Holzinger, bibliothécaire au LMRL est également la chanteuse du groupe”Irina”. Marysia et Alexandra ont interviewé Irina Holzinger à propos de son travail comme bibliothécaire et chanteuse.

Atelier “ Kichen vun muer “

Quels ingrédients faut-il prendre pour une cuisine saine : voici une question parmi d’autres pour présenter cet atelier. Carmen et Laurie ont dégusté l’atelier pour nous.

Participants : Lisa, Sébastien, Valentin, Larisa, Sabrina, Laurie, Carmen, Pol, Henrique, Ben, June, Lisa, Pit, Dario, Lisa, Sabrina, Charel, Pol, Kyo, Charel, Steven, Caroline

Présentation : Loris et Charel

Technique : Philippe, Marc et Lucas

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toutes nos émissions sont dès à présent disponibles à toute la communauté scolaire du Luxembourg sur « 365.education.lu »; rubrique « Video » ; Channel « LMRL SCHUELER-RADIO GEESSEKNAEPPCHEN».

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 8 mars 2016 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Présentation d’ecpat Luxembourg

L’ONG « ecpat Luxembourg » en charge de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde vient de lancer le projet « ECPAT You(th) Campaign » visant à sensibiliser la société luxembourgeoise sur l’exploitation sexuelle des enfants. Le projet qui vient d’être lancé en collaboration 4motion.lu s’adresse surtout aux jeunes lycéens. Pit et Tun ont rencontré Susanna Greijier, coordinatrice de projets, d’ecpat Luxembourg. Plus d’informations sur www.ecpat.lu

Sexualisierte Medien und mediatisierte Sexualität

La psychologue allemande Tabea Freitag de la Mediensucht-Fachstelle “Return” était à Luxembourg au mois de novembre pour présenter les résultats d’une récente enquête sur le thème “Sexualisierte Medien und mediatisierte Sexualität”. Cynthia, Lisa, Alma et Sabrina ont rencontré Tabea Freitag après la conférence.

Deutsch-Rap

Connaissez-vous la différence entre GangsterRap, Beef, Freestyle, Storytelling…. ? Sam nous fait découvrir les différences entre quelques formes du rap allemand.

Portes ouvertes au Lycée des Arts et Métiers

Le Lycée des Arts et Métiers invite à ses traditionnelles portes ouvertes, qui se tiendront au Lycée des Arts et Métiers le vendredi 18 et le samedi 19 mars. Johan, Charlie et Charles de l’option radio du Lycée des Arts et Métiers ont rencontré le chargé de direction, Marc Scheller. Plus d’informations sur www.ltam.lu

Dépendance du sport ?

Quand on parle de dépendance on pense la plupart du temps aux drogues légales et illégales. Et bien, le sport peut devenir également une drogue. Belma et Max de l’option radio du Lycée des Arts et Métiers ont rencontré, Jim Feller, étudiant en BTS au Lycée des Arts et Métiers, qui s’est penché en détail sur le sujet.

Participants : Tun, Till, Pit, Hugo, Sam, Ben, Pol K, Philippe, Philip, Loris, Pol B, Lucas, Céline, Belma, Max, Johan, Charles, Charlie

Option : Schüler-radio du Lycée des Arts et Métiers sous la direction de André Schwarz

Présentation : Loris et Pol

Technique : Philippe et Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour ce mardi 9 février 2015 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM. L’émission du 9 février est placée sous le thème de « Les jeunes et les médias »

Thèmes prévus :

Safer Internet Day 2016 (SID) : Tous ensemble pour un meilleur Internet

Le mardi 9 février est la journée internationale du « Safer Internet Day » (SID). Till, Ben et Hugo ont interrogé Georges Knell, psychologue diplômé du KannerJugendTelefon et responsable de la BEE SECURE Stopline et de la BEE SECURE Helpline à propos du thème de 2016 « Tous ensemble pour un meilleur Internet”.

Le travail d’un journaliste de sports

Elias et Marco de l’option radio du Lycée technique des Arts et Métiers ont rencontré le journaliste de sports Kevin Zender du Luxemburger Wort.

Théâtre 2016 du Lycée Michel Rodange « Voyage au bout de la scène »

Cette année le LMRL vous invite à découvrir la pièce de théâtre «Voyage au bout de la scène ». Lors des répétitions, nous avons interrogé quelques jeunes, qui participent au théâtre et à la comédie musicale, à propos de leur motivation pour participer au spectacle 2015.

Les représentations du spectacle 2016 auront lieu au TOL (Théâtre Ouvert de Luxembourg à 143, route de Thionville, L-2611 Luxembourg) le vendredi 26 février, le samedi 27 février et le dimanche 28 février. Les inscriptions se font sur www.lmrl.lu.

Participants : Tun, Till, Hugo, Ben, Pol K, Philippe, Philip, Loris, Elisa, Pol B, Lucas, Terry, Céline

Option : Schüler-radio du Lycée Technique des Arts et Métiers sous la direction de André Schwarz

Présentation : Sam et Julie

Technique : Till et Ben

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

https://365education.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=f6dd1c25-3528-48a6-b7ef-79b4655e8aa3&vid=66c0ee31-0cb2-492f-8804-7ecaacee4f68&from=2

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 12 janvier 2016 de 15 heures à 16 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Projet YEL (Young European Leaders)

Au mois d’octobre, le LMRL a accueilli plusieurs représentants d’enseignants et d’élèves en provenance de la Slovaquie, d’Espagne, d’Allemagne, de la Finlande et de la France en vue de lancer un projet Erasmus + sur 2 ans. Le thème du projet « YEL » sera de promouvoir la culture du « debating » et du « project management ».

Nous avons interviewé la représentante du LMRL, Sandra Droste; une enseignante allemande et quelques élèves participant au projet.

Meng Klass, en Team

Dans le but de favoriser la communication dans les classes de 7e, les élèves passent 2 journées entières au mois d’octobre/novembre à Huelmes ou au Marienthal. Accompagnés de leur régent et de quelques enseignants, les élèves s’inscrivent à plusieurs activités de groupe. Nous avons rencontré Elodie Decker, régente en classe de 7e et quelques élèves de sa classe à Huelmes.

Le film du mois : « Star Wars : The Force Awakens »

Les élèves de 7e nous feront découvrir le film « Star Wars : The Force Awakens ». Sorti le 18 décembre, le film est sur le point de battre tous les records. Par ailleurs, nous parlerons des meilleures entrées du cinéma au Luxembourg en 2015.

Le métier du vétérinaire

Les élèves de l’option radio du Lycée Technique des Arts et Métiers, nous feront découvrir le métier de vétérinaire. Ils ont rencontré Tom Angel, vétérinaire à Alzingen.

Participants : Tun, Til, Hugo, Ben, Pol K, Philippe, Philip, Loris, Elisa, Pol B, Lucas, Terry, Céline

Option : Schüler-radio du Lycée Technique des Arts et Métiers sous la direction de André Schwarz

Présentation : Loris et Elisa

Météo : Tun

Jingles : Chris

Technique : Philippe et Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 8 décembre 2015 de 15 heures à 16 heures sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.

L’émission de cette semaine est placée sous le thème de Noël vu sous différents angles.

Stëmm vun der Strooss

Nous nous sommes rendus à la « Stëmm vun der Strooss » pour voir comment les personnes les plus défavorisées voient la période de Noël.

Till et Tun ont interviewé Thomas, 53 ans, SDF depuis 3 ans et Michel Hoffmann, éducateur gradué à la Stëmm. Plus d’informations sur www.stemm.lu

Option Bénévolat du LMRL

La période de Noël est par défaut la période où les gens pensent aussi aux personnes défavorisées. Ce sont surtout les associations et les personnes bénévoles qui organisent des marchés de Noël et des bazars en fin d’année pour recueillir des fonds.

Le LMRL a créée il y a quelques années l’option bénévolat en vue d’attirer l’attention des jeunes sur l’importance du bénévolat et de recueillir des fonds pour des gens dans le besoin.

Nous avons interviewé les élèves de l’option bénévolat et leurs enseignantes.

Comment les réfugiés au Luxembourg voient-ils Noël ?

Le lycée Michel Rodange accueille actuellement 8 jeunes entre 12-16 ans dans des classes d’accueil, en provenance notamment de la Syrie et de l’Afghanistan. Les jeunes suivent un programme scolaire axé principalement axé sur le français. Nous avons interviewé les jeunes réfugiés à propos de leur accueil au Luxembourg et le regard qu’ils portent sur Noël. Par ailleurs, nous avons rencontré la responsable de la classe d’accueil, Danièle Gleim.

Elisa : étudiante au LMRL passe la période de Noël à plus de 20.000km du Luxembourg

Partie dans le cadre d’un échange scolaire au mois de juillet, Elisa, étudiante d’une classe de 3e au LMRL, passe la période Noël en Nouvelle Zélande à quelque 20.000km du Luxembourg. Quelles sont ses impressions en fin d’année loin de sa famille et de ses ami(e)s ? Nous avons interviewé Elisa par vidéoconférence.

Le marché de Noël au Luxembourg

L’option radio du Lycée Technique des Arts et Métiers, nous amène au marché de Noël. Les élèves ont interrogé tant les visiteurs du marché de Noël à propos de l’importance qu’ils accordent à Noël et aux cadeaux, tant les forains qui profitent de cette période pour vendre leurs biens.

Participants : Tun, Till, Hugo, Ben, Pol K, Pit, Laurent, Philippe, Philip, Loris, Elisa, Pol B, Lucas,

Option : Schüler-radio du Lycée Technique des Arts et Métiers sous la direction de André Schwarz

Présentation : Loris et Charel

Météo : Till

Jingles : Chris

Technique : Philippe et Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Toute l’équipe Schüler-radio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver sur son site www.schoulradio.lu en mode Noël ou -en direct- sur radio Ara dans l’émission Graffiti le 12 janvier 2016.

Chers élèves, Mesdames, Messieurs,

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour exceptionnellement ce jeudi 12 novembre de 15.00hrs à 16.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM et ce -en direct- depuis la Foire de l’Etudiant, qui ouvrira ses portes ce jeudi 12 novembre 2015 à 09.00hrs.

Ce sera par ailleurs pour les élèves de l’option Schüler-radio la première fois qu’une émission sera diffusée, non depuis le studio du lycée Michel Rodange, mais de l’extérieur.

Pour cela un dispositif technique exceptionnel a été mis en place permettant aux élèves de se familiariser avec le -direct- depuis un lieu très fréquenté.

Autre nouveauté : pour réaliser le direct, Schüler-radio et Graffiti/Radio ARA utiliseront pour la première fois le réseau LTE 4G pour transmettre le signal audio vers les studios de radio ARA aux Rotondes.

En outre, l’option SchoulTV assurera depuis le stand de la radio ARA un stream -en direct- que vous pourrez suivre sur www.schoulradio.lu. Pour les élèves de l’option TV du LMRL, ce sera également une première de réaliser une diffusion depuis un lieu externe du LMRL.

Sujets prévus :

Interview avec Raymond Harsch du CEDIES à propos de la 29e édition de la Foire de l’Etudiant

Interview avec un responsable de l’université de Luxembourg quant aux études proposées à Luxembourg-Centre et Esch/Belval

Interview avec un responsable de l’ACEL à propos de l’organisation des cercles d’étudiants

Interview avec Elisa, étudiante au LMRL partie 7 mois en Nouvelle-Zélande

Interviews avec plusieurs professeurs du Lycée Technique des Arts et Métiers à propos des BTS proposés par le LTAM

Et bien évidemment la météo de notre station météo du LMRL

Donc pour ceux d’entre vous qui feraient un tour à la Foire de l’Etudiant, n’hésitez pas à passer au stand 3B02 au hall 3 pour venir découvrir les activités pédagogiques des options radio et TV du lycée Michel Rodange.

Présentation : Loris, Charel et Andrea

Technique : Philippe, Alain, Philip

Organisation BTS : André Schwarz du LTAM

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert du LMRL

L’émission du mois de novembre sera diffusée le jeudi 12 novembre de 15.00-16.00 heures -en direct- depuis le stand de la radio ARA sur la Foire de l’Etudiant à la Luxexpo au Kirchberg.

L’équipe Schüler-Radio marquera son retour le mardi 13 octobre à 15.00hrs sur radio ARA 102,9 et 105,2FM.

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2014-2015.

Emission du 9 décembre 2014 : Les radios pirates dans les années 60/70/80

Les élèves du lycée technique des Arts et Métiers nous ont fait découvrir les radios pirates des années 60/70/80.

Emission du 9 décembre 2014 : Le lycée Michel Rodange en visite à Chennai (Inde)

7 étudiants accompagnés par 3 professeurs du LMRL s’étaient rendus à Chennai (Inde) au mois de juillet 2014 pour se familiariser avec la culture indienne et découvrir le système scolaire de l’Inde. Nous vous proposons de revivre l’interview avec les étudiants.

Emission du 10 mars 2015 : L’album du mois : «Zerstreut EP»

Dans le cadre de notre série sur l’album du mois, Jeff nous a présenté au mois de mars l’album «Zerstreut EP» de Zeptah.

Emission du 10 mars 2015 : Luxembourg City Film Festival : « Prix du Jury Jeune »

Du 26 février au 8 mars s’est tenu à Luxembourg le « Luxembourg City Film Festival ». Alain de l’équipe radio et élève de Ire au LMRL était membre du « Jury Jeune » et dans ce contexte il a pu assister à toutes les représentations de films. Il nous a présenté le film qui s’est vu décerner le « Prix du Jury Jeune » et il nous a fait part de ses impressions tout au long du festival.

Emission du 14 avril 2015 : Soirée film « Disconnect »

Au mois d’avril nous vous avons présenté l’ONG ECPAT Luxembourg, un acteur principal dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Nous avions interviewé Thomas Kauffmann et Susanna Geijer d’ECPAT Luxembourg. Plus d’informations sur www.ecpat.lu.

Emission du 12 mai 2015 : Le comité des « premières »

C’est une tradition que les bacheliers organisent tout au long de l’année du bac un certain nombre d’activités. Pour ce faire ils créent chaque année le « Premières Comité ». Mais que fait ce comité et qu’elle est sa raison d’être? Nous avions interrogé Vincent Karger, président du Ires Comité du LMRL

Emission du 9 juin 2015 : Police-TV

Les élèves du lycée Technique des Arts et Métiers nous ont fait découvrir l’émission TV de la police : Police-TV. Mara, Isabelle, Telma, Noémie et Nikoforos du Lycée Technique des Arts et Métiers ont interrogé le commissaire en chef, Claude Strotz, du « Service Communication et Presse » à propos de Police-TV. Plus d’informations sur www.police.lu

D’ores et déjà nous vous invitons à suivre -en direct- notre prochaine émission du mois de novembre depuis la Foire de l’Etudiant à la LUXEXPO au Kirchberg. Elle sera diffuse exceptionnellement le JEUDI, 12 novembre 2015 de 15.00-16.00 heures et ce depuis le stand de la radio ARA. Un streaming TV est également prévu depuis la Luxexpo.

Participation : Colleen, Amélie, Iolana, Chris, Pol, Laurent, Mike, Marc, Pierre, Alain, Jeff, Gilles, Luca, Philippe, Philip, Raphaël, Loris, Tom, Mara, Isabelle, Telma, Noémie, Nikoforos

Présentation : Joanne et Chiara

Technique : Philippe, Alain

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 9 juin 2015 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

La dernière émission avant les vacances d’été est placée sous le thème des “vacances”.

Thèmes prévus :

Activités proposées aux jeunes pendant les vacances d’été au Luxembourg et présentation de la carte jeunes

Vous n’avez pas envie de partir à l’étranger pendant les vacances d’été ? Nous avons rencontré Jean-Claude Bisenius du Centre Information Jeunes (CIJ), qui nous présentera les organisations proposant des activités pour jeunes pendant les vacances. Par ailleurs, il nous fera (re-) découvrir la carte jeunes. Plus d’informations sur www.cij.lu

“EF” : se rendre à l’étranger pour perfectionner une langue et découvrir la culture du pays

Plusieurs centaines de jeunes luxembourgeois choisissent chaque année l’organisation « EF » pour se rendre dans un pays étranger avec le but d’approfondir les connaissances en langues et de découvrir la culture du pays. Nous vous proposons une interview avec la directrice de EF Luxembourg Linda Branig-Marchello. Plus d’informations sur www.ef.com/luxembourg

“Selfies” : Quelques conseils pour les vacances d’été

C’est certainement une belle invention de pouvoir poster n’importe quelle photo en temps réel sur un réseau social et de partager de cette manière ses impressions avec ses amis. Or, il vaut mieux réfléchir un instant avant de publier une photo. Nous vous proposons une interview avec le psychologue Georges Knell du KannerJugendTelefon. Plus d’informations sur www.bee-secure.lu ou www.kjt.lu

Météo

Vers 15.30heures, Philippe fera un point sur les prévisions météorologiques depuis notre station météo « meteo.lmrl.lu »

“Tourisme sexuel” : Ecpat Luxembourg sensibilise les voyageurs

Mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales: voici le but principal d’Ecpat. Nous avons rencontré le directeur d’Ecpat Luxembourg, Thomas Kauffmann, pour l’interroger notamment sur l’exploitation des jeunes à l’étranger et les risques qu’un adulte court s’il revient dans le pays après avoir eu un contact sexuel avec un mineur. Plus d’informations sur www.ecpat.lu

Police Luxembourg : le travail de la Police, l’école de Police et Police-TV

Ce mois-ci les élèves du lycée Technique des Arts et Métiers nous feront découvrir le travail de la police, l’école de police et l’émission TV de la police : Police-TV.

Mara, Isabelle, Telma, Noémie et Nikoforos du Lycée Technique des Arts et Métiers ont interrogé le commissaire en chef de la police, Serge Arendt, à propos de la formation à l’école de police ainsi que le commissaire en chef, Claude Strotz, du « Service Communication et Presse » à propos de Police-TV. Plus d’informations sur www.police.lu

Participants : Loris, Pol, Philippe, Marc, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Andrea, Mara, Isabelle, Telma, Noémie, Nikoforos, Jeff, Iolana, Aline

Présentation : Pol et Loris

Météo : Philippe

Technique : Philippe et Marc

TV : Max

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 12 mai 2015 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Le comité des « premières »

Lundi prochain débuteront dans les lycées classiques et les lycées techniques les examens de fin d’études secondaires. C’est une tradition que les bacheliers organisent tout au long de l’année du bac un certain nombre d’activités.

Pour ce faire ils créent chaque année le « Premières Comité ». Mais que fait ce comité et qu’elle est sa raison d’être? Nous avons interrogé Vincent Karger, président du Ires Comité du LMRL.

Ouschterkiermes au LMRL

Le mardi avant les vacances de Pâques, l’option « Bénévolat » du LMRL avait organisé une « Ouschterkiermes ». Le but de cette action de solidarité était de récolter des fonds pour des organisations qui sont dans le besoin. Nous avons suivi les élèves de l’option « Bénévolat » et leurs professeurs durant la « Ouschterkiermes ».

Campagne de prévention « HIV » et « Round about Aids »

Depuis des années les responsables de la HIV-Berodung de la Croix-Rouge luxembourgeoise passent une matinée dans chaque classe de 5e pour les informer sur les maladies sexuellement transmissibles. Le highlight de cette matinée est sûrement le parcours « Round about Aids » , un parcours visant à sensibiliser les jeunes quant aux risques du HIV. Nous avons interviewé les jeunes de 5e ainsi que la Claudia Pedroso de la HIV-Berodung. Plus d’informations sur : www.aids.lu

Météo

Vers 15.30heures, Philippe fera un point sur les prévisions météorologiques depuis notre station météo « meteo.lmrl.lu »

Le « Mutferter Haff » : un atelier thérapeutique pour personnes souffrant de maladies psychiques

Ce mois-ci les élèves du lycée Technique des Arts et Métiers nous emmèneront au « Mutferter Haff », un lieu où « Mathëllef asbl” veut soutenir des personnes dans leurs efforts d’échapper à l’isolement, en vue de reprendre contact avec les gens dits « normaux », en leur proposant une thérapie; la réhabilitation professionnelle et sociale. Ils vous proposeront une interview avec les psychologues Annick Theisen et Roland Kolber du “Mutferter Haff”. Plus d’informations sur www.mathellef.lu

L’album du mois : «Tëschent Humor a Wourecht »

Dans le cadre de notre série sur l’album du mois, Jeff nous présentera l’album «Tëschent Humor a Wourecht » du rappeur Tommeck

Participants : Paul, Jeff, Iolana, Aline, Philippe, Loris, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Ricky, Andrea, Stéphanie, Sébastien

Présentation : Pol et Loris

Météo : Philippe

Technique : Alain/Philippe et Marc

TV : Géraldine et Max

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 14 avril 2015 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Au mois de novembre les élèves de l’option médias du lycée Michel Rodange ont pu suivre certaines conférences et workshops organisés par l’ErwuesseBildung dans le cadre de la semaine des médias. Le thème de la semaine des médias 2014 était : ”Facebook, Smartphones, Dailysoaps : Diktieren Medien das Familienleben?”

Thèmes prévus :

« Clever klicken » : campagne de BEE SECURE

Dans le cadre de la semaine des médias, nous avons rencontré Eric Krier du SNJ, qui nous a présenté la campagne « Clever Klicken », une campagne visant à sensibiliser les jeunes sur les risques d’Internet. Plus d’informations sur www.bee-secure.lu

Conférence « Mama, Papa, iPad. Medien(erziehung) in der Familie »

En outre, nous avons suivi une conférence ayant comme thème “Mama, Papa, iPad. Medien(erziehung) in der Familie”. Le conférencier était Dr Claudia Lampert du ”Hans-Bredow-Institut für Medienforschung” à Hambourg.

Nous vous proposons une interview avec Dr Lampert à propos de l’éducation par les médias à la maison.

Soirée film « Disconnect »



Par ailleurs, nous avons assisté à la projection du film «Disconnect» suivie d’un débat organisé par ECPAT Luxembourg et le KannerJugendTelefon. Le film portait sur un jeune qui gagnait de l’argent en se prostituant sur Internet et sur 2 familles qui étaient complètement débordées par les aléas des réseaux sociaux et d’Internet.

Nous allons vous présenter ECPAT Luxembourg, un acteur principal dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et le KannerJugendTelefon qui est toujours à l’écoute des enfants ayant des problèmes et des soucis.

Nous avons interviewé Thomas Kauffmann et Susanna Geijer d’ECPAT Luxembourg et Georges Knell du KannerJugendTelefon, également responsable de la BEE SECURE Stopline et BEE SECURE Helpline. Plus d’informations sur www.ecpat.lu et www.kjt.lu.

Participants : Cindy, Félix, Max, Marie, Lenny, Dario, Paul, Camille, Steven, Tom, Eric, Christophe, Charel

Présentation : Camille et Marie

Technique : Charel

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Thèmes prévus :

Journée des Comités d’Elèves au Forum Geesseknäppchen

Au mois de novembre s’est tenu au Forum du Campus Geesseknäppchen la traditionnelle « Journée des Comités d’Elèves“ organisée par la Conférence Nationale des Elèves du Luxembourg (CNEL). À cette occasion, les participants, répartis en cinq ateliers thématiques, se sont vu proposer des conseils utiles et pratiques, pour être soutenus dans leur mission de porte-parole des élèves.

Nous avons interviewé le président de la CNEL, Max Bintener, tout comme les organisateurs des différents ateliers : Magali de Rocco, Hanna Casper, Serena Bouklemoun et Gary Diderich. Par ailleurs, nous avons recueilli les impressions de quelques représentants des comités d’élèves sur place. Plus d’informations sur www.cnel.lu.

Luxembourg City Film Festival : « Prix du Jury Jeune »

Du 26 février au 8 mars s’est tenu à Luxembourg le « Luxembourg City Film Festival ». Alain de l’équipe radio et élève de Ire au LMRL était membre du « Jury Jeune » et dans ce contexte il a pu assister à toutes les représentations de films. Il nous présentera le film qui s’est vu décerner le « Prix du Jury Jeune » et il nous fera part de ses impressions tout au long du festival.

Météo

Vers 15.30heures, Philippe fera un point sur les prévisions météorologiques depuis notre station météo « meteo.lmrl.lu »

L’importance du « Design » dans notre société

Ce mois-ci les élèves du lycée Technique des Arts et Métiers nous emmèneront au Casino de Luxembourg – Forum d’art contemporain, où ils se sont penchés sur l’importance du “design” dans notre société. Ils vous proposeront une interview avec Jan Glas, expert en design et enseignant au LTAM. Plus d’informations sur www.ltam.lu

L’album du mois : «Zerstreut EP»

Dans le cadre de notre série sur l’album du mois, Jeff nous présentera l’album «Zerstreut EP» de Zeptah

Participants : Alain, Paul, Jeff, Iolana, Aline, Philippe, Loris, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Ricky, Andrea

Présentation : Pol et Charel

Météo : Philippe

Technique : Alain et Loris

TV : Andrea

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 10 février 2015 de 15.00 – 16.00 heures sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Spectacle 2015 du Lycée Michel Rodange

Cette année le LMRL vous invite à la pièce de théâtre en français « Le théâtre dans tous ses états», à la comédie musicale « Man of la Mancha” et à la pièce de théâtre en anglais “Selfies”. Lors des répétitions, nous avons interrogé quelques jeunes, qui participent au théâtre et à la comédie musicale, à propos de leur motivation pour participer au spectacle 2015.

Les représentations du spectacle 2015 auront lieu au Forum Geesseknäppchen le jeudi 26 février (théâtre français et anglais), le vendredi 27 février (théâtre français et comédie musicale) et le samedi 28 février (théâtre anglais et comédie musicale). Les inscriptions se font sur www.lmrl.lu.

Safer Internet Day 2015 (SID)

Le mardi 10 février est la journée internationale du « Safer Internet Day » (SID). Nous allons accueillir au studio -en direct- Georges Knell, psychologue diplômé du Kanner a Jugend-telefon et responsable de la BEE SECURE Stopline et de la BEE SECURE Helpline.

Si vous avez des questions sur la sécurité sur Internet, le Safer Internet Day, la BEE SECURE Stopline ou la BEE SECURE Helpline, n’hésitez pas à nous faire part de vos questions par mail : sid@schoulradio.lu ou en nous appelant directement au studio ce mardi 10 février 2015 à partir de 15.00 heures (tél. 22 22 88)

Météo

Vers 15.30heures, Philippe fera un point sur les prévisions météorologiques depuis notre station météo « meteo.lmrl.lu »

Henri Kox et l’évolution de la politique climatique de 2005-2015

Dans le cadre de leur 10e anniversaire Schüler-Radio, Mara et Isabell de l’option « Radio » du lycée technique des Arts et Métiers reviennent encore une fois sur le sujet du mois dernier « la politique climatique ». Elles évoqueront avec l’actuel député Henri Kox les chances d’avoir de nos jours accès aux réseaux sociaux pour discuter de la politique climatique

L’album du mois : «Schock»

Dans le cadre de notre série sur l’album du mois, Jeff nous présentera le groupe «Eisbrecher» avec leur nouvel album “Schock “.

Participants : Alain, Paul, Jeff, Iolana, Aline, Philippe, Loris, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie, Anne

Présentation : Coleen et Charel

Météo : Philippe

Technique : Alain et Marc

TV : Paul

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 13 janvier 2015 de 15 heures à 16 heures sur radio ARA 103,4 FM et 105,2 FM.

Thèmes prévus :

«Safer Internet Forum» et «Youth Panel» à Bruxelles

« Grandir digitalement » – tel était le slogan de la onzième édition du forum européen « Safer Internet » (SIF), qui a eu lieu du 6 au 7 novembre à Bruxelles. Deux jours auparavant se tenait à Bruxelles le « Youth Panel », une plateforme d’échange entre jeunes européens notamment sur des sujets informatiques d’actualité. Loris et Gil du lycée Michel Rodange ont participé au « Youth Panel » et au « Safer Internet Forum » et ils ont interviewé 5 personnes.

Florian et Alexandra, 2 jeunes représentant l’Autriche, resp. l’Allemagne au SIF

Janice Richardson, l’organisatrice du SIF

Nadine Schirtz et Eric Krier, représentant BEE SECURE au SIF

Météo

À 15 heures 30, Philippe fera un point sur les prévisions météorologiques depuis notre station météo « meteo.lmrl.lu »

Le rêve de devenir danseur professionnel

Les élèves de l’option radio du lycée technique des Arts et Métiers nous amèneront dans le milieu de la danse. Mara, Isabelle et Jessica ont rencontré Cathy Moes, professeur de danse à l’école de danse Li Marteling

Henri Kox et la politique climatique de 2005-2015

Dans le cadre de leur 10e anniversaire Schüler-Radio, Mara et Isabell de l’option radio du lycée technique des Arts et Métiers reviennent sur leur tout Ier invité en 2005, l’actuel député vert, Henri Kox. Elles analyseront avec lui la politique climatique de 2005 à 2015.

L’album du mois : «Hollywood Psychose»

Enfin, Jeff nous présentera le rappeur « Mortis » et son nouvel album “Hollywood Psychose “.

Participants : Alain, Pol, Jeff, Iolana, Aline, Philippe, Loris, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie, Anne

Présentation : Chiara et Pol

Météo : Philippe

Technique : Alain et Marc

TV : Charel

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 9 décembre 2014 de 15 heures à 16 heures sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Noël 2014

Les fêtes de fin d’année approchent. Selon une récente étude de Deloitte, le ménage luxembourgeois dépensera cette année environ 665 EUR pour les fêtes de Noël, soit 12% de moins qu’en 2013.

Quels sont les voeux des élèves du LMRL et comment fêteront-ils Noël : nous avons réalisé un micro-trottoir auprès des lycéens du LMRL.

Puis, nous avons interviewé Jos Zanter, professeur de religion au LMRL, à propos de l’importance de la religion pendant la période de Noël.

Le lycée Michel Rodange en visite à Chennai (Inde)

7 étudiants accompagnés par 3 professeurs du LMRL se sont rendus à Chennai (Inde) au mois de juillet 2014 pour se familiariser avec la culture indienne et découvrir le système scolaire de l’Inde.

Nous vous proposons une interview avec les adolescents et les professeurs.

Le BTS Santé

Au mois de novembre les élèves de l’option radio du lycée technique des Arts et Métiers nous nous ont fait découvrir le BTS Santé. Ce mois-ci Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie et Anne vous proposeront une interview avec les élèves actuellement inscrits au BTS Santé.

Les radios pirates dans les années 60/70/80

Ensuite, les élèves du lycée technique des Arts et Métiers nous feront découvrir les radios pirates des années 60/70/80.

L’album du mois : «Tourette Syndrom EP»

Enfin, Jeff nous présentera son album de musique du mois “Tourette Syndrom EP“ du chanteur Edgar Wasser

Participants : Alain, Pol, Jeff, Iolana, Aline, Philippe, Loris, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie, Anne

Présentation : Elisa et Andrea

Météo : Philippe

Technique : Charel et Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 11 novembre 2014 de 15.00hrs – 16.00hrs sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Pour la première fois nous accueillons également les élèves de l’option radio du Lycée Technique des Arts et Métiers (LTAM) dans le cadre de notre émission Schüler-radio.

Thèmes prévus :

De Simmer Fluch

Après le succès des deux comédies musicales “Fusion” en 2007 et “Tanz der Vampire” en 2010, l‘École de musique de l’UGDA et le Service national de la jeunesse (SNJ) ont décidé d‘organiser cette année un projet musical multidisciplinaire en collaboration avec le Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Quelque 120 jeunes musiciens et chanteurs seront sur scène les 14,15 et 16 novembre 2014.

Nous avons rencontré le directeur de l’UGDA, Paul Scholer, ainsi que Ian de Toffli, auteur de la comédie musicale et Serge Schonckert responsable de la coordination artistique, alors que nos confrères de l’option radio du Lycée Technique des Arts et Métiers sont interviewé les jeunes musiciens lors des répétitions au Forum Geesseknäppchen la semaine passée.

“Interstellar” : notre film du mois

Dans le cadre de notre série sur le film du mois, Alain vous présentera le film “Interstellar”.

Le jeu du mois : Crysis 3

Dans le cadre de notre série sur le jeu du mois, Andrea nous fera découvrir le jeu de stratégie « Crysis 3 »

Le BTS Santé

Jeudi et vendredi prochain aura lieu au halls “Luxexpo” la Foire de l’Etudiant 2014. Cette année le CEDIES a mis l’accent sur les professions de santé. Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie et Anne se sont rendues au lycée technique pour professions de santé pour se renseigner sur le BTS Santé

L’album du mois : «Boomshakkalakka“»

Enfin, Jeff nous présentera son album de musique du mois “Boomshakkalakka“ du groupe « 257 ERS“

Participants : Andrea, Alain, Pol, Jeff, Iolana, Luca, Philippe, Philip, Alex, Loris, Charel, Elisa, Colleen, Chiara, Elisa, Mara, Isabelle, Jessica, Soraia, Léa, Angie, Anne

Présentation : Mike et Pol

Météo : Philippe

Technique : Alain et Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Pour la rentrée, nous vous proposons un « best of » de la saison 2013-2014.

Emission du 7 décembre 2013 : Journée internationale de lutte contre le sida

Dans le cadre de la journée mondiale du sida, qui est organisée chaque année le Ier décembre dans le monde entier, nous avions invité La HIV-Berodung (anc. AIDS-Berodung) de la Croix-Rouge. Les thèmes portaient notamment sur la prévention du sida et les traitements actuels de la maladie. Plus d’informations sur : www.hivberodung.lu

Emission du 11 février 2014: Safer Internet Day 2014 (SID)Le mardi 11 février était en 2014, la journée internationale du « Safer Internet Day » (SID). Nous avions accueilli au studio, Georges Knell, psychologue diplômé au Kanner a Jugend-telefon. Les thèmes portaient e.a. sur le cybermobbing, les arnaques sur Internet, la BEE SECURE Stopline et la BEE SECURE Helpline.

Emission du 11 février 2014 : « 12 years a slave », le film du moisDans le cadre de notre série du « film du mois », nous vous avons présenté au mois de février le film “12 years a slave”, un film récompensé par 3 Oscars un mois plus tard.

Emission du 13 mai 2014 : « The Used », l’album du mois

Dans le cadre de notre série de « l’album du mois » nous vous avons présenté au mois de mai l’album « The Used ».

Emission du 13 mai 2014 : Que faire après le bac ?

Au mois de mai, nous avions rencontré Raymond Harsch du CEDIES (Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur) pour aborder les questions liées à la période après-bac (études supérieures, bourses, marché de l’emploi actuel..).

Emission du 10 juin 2014 : « Europe On The Move »

Du 7 au 11 mai 2014, le Lycée Michel-Rodange avait organisé dans le cadre de l’“Europroject” qui est un réseau Comenius, la conférence de printemps EOM “Europe on the move”.

18 lycées provenant de 17 pays européens ont assisté à cet échange culturel placé sous le thème des « migrations ».

Nous vous proposons de revivre cet événement majeur du LMRL en vous faisant ré-écouter les impressions des élèves ayant participé à cet échange culturel.

Participation : Amélie, Iolana, Chris, Pol, Laurent, Mike, Marc, Pierre, Alain, Jeff, Gilles, Iolana, Marc, Cyril, Ben, Erwan, Luca, Philippe, Philip, Raphaël, Alex, Loris, Alex, Tom, Pol,

Présentation : Erwan et Andrea

Technique : Marc, Alain

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

Merci dem Michelle Rock fir dee flotten Artikel aus der Zeitung SLAM (Nummer 05/2014)

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 8 juillet 2014 de 15.00hrs – 16.00hrs sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Le Centre Information Jeunes (CIJ)



Les vacances d’été approchent et certains élèves sont encore à la recherche d’un job vacances; d’un stage linguistique ou d’une destination dernière minute. Nous avons rencontré Jean-Claude Bisenius du Centre Information Jeunes pour nous présenter les atouts de la carte jeunes, les stages linguistiques et les annonces jobs-vacances de dernière minute des employeurs.

Par ailleurs, nous vous ferons découvrir le nouveau journal du CIJ “SLAM -d’Zeitung fir déi Jonk-”

Le Tour de France 2013 vécu par une jeune élève du LMRL

Le tour de France 2013 fut un moment exceptionnel dans la vie de Sarah, élève de 4e au lycée Michel Rodange. La jeune étudiante avait la chance de suivre de près le Tour de France en tant que jeune reporter. Nous avons rencontré Sarah pour savoir comment elle a vécu le Tour de France 2013.

Les jeux du mois : Tomb Raider, Gravity Duck et Loris Flap Adventures

Pour les vacances d’été notre gamer-équipe a retenu le jeu Tomb Raider sur Mac/PC ainsi que les jeux Gravity Duck et Loris Flap Adventures, deux jeux pour vous accompagner sur vos tablettes et mobiles.

L’album du mois : «From the flame into the fire»

Enfin, Jeff nous présentera son album de musique du mois «From the flame into the fire» du groupe Lord of the Lost.

Participants : Chris, Pol, Laurent, Mike, Marc, Pierre, Alain, Jeff, Gilles, Iolana, Marc, Cyril, Ben, Erwan, Luca, Philippe, Philip, Raphaël, Alex, Loris, Alex, Tom

Présentation : Loris et Pol

Météo : Philippe

Technique : Alain, Marc

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 10 juin 2014 de 15.00hrs – 16.00hrs sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM avec une émission spéciale intitulée « Europe On The Move ».

Du 7 au 11 mai 2014, le Lycée Michel-Rodange avait organisé dans le cadre de l’“Europroject” qui est un réseau Comenius, un événement capital européen, à savoir la grande conférence de printemps EOM “Europe on the move”.

18 lycées provenant de 17 pays européens ont assisté à cet échange culturel placé sous le thème des Migrations. Durant 4 jours, les jeunes et leurs professeurs ont pu suivre 2 programmes différents autour du thème de la migration.

Nous vous proposons de revivre cet événement majeur du LMRL par des interviews réalisées du 7 au 11 mai 2014.

– Interview avec Georges Latzke, secrétaire général EOM, à propos de l’histoire d’EOM.

– Interview avec Larissa Faber (drama facilator) et Damien Thill (music facilator), à propos du workshop “drama”.

– Interview avec Vicky Ternes (professeur de français) et Michel Dohn (professeur d’anglais), à propos du workshop “literature”.

– Interview avec Philippe Ternes, à propos du workshop “social science, politics, video”.

– Interview avec Françoise Seiwerath, professeur d’éducation artistique, sur le workshop “art”

– Interview avec les élèves ayant participé à cet échange culturel

– Interview avec Françoise Wolter, professeur d’histoire au LMRL, à propos de l’échange culturel.

– Interview avec Jean-Claude Hemmer, directeur du LMRL, à propos du fonctionnement de EOM.

Toutes ces interviews sont également disponibles en images sur Youtube avec la recherche « Europe On The Move » et sur eom.lmrl.lu.

Participants : Alex, Eric, Mathieu, Max, Jason, Joan, Manon, Tom, Alija, Max, Gil

Présentation : Alain et Gilles

Technique : Loris

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert

L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour -en direct- ce mardi 13 mai 2014 de 15.00hrs – 16.00hrs sur radio ARA 103,4FM et 105,2FM.

Thèmes prévus :

Elections européennes le 25 mai 2014

Le 25 mai 2014 tous les citoyens des Etats membres de l’Union Européenne sont appelés aux urnes pour élire les nouveaux représentants du Parlement Européen. Nous allons accueillir -en direct- au studio Maurice Losch, président de la CGJL (Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg). Thèmes prévus : comment s’informer sur les différents programmes, comment voter pour la première fois, comment exercer correctement son droit de vote…

Toutes vos questions sont le bienvenues soit par mail : info@schoulradio.lu, soit par téléphone à partir de 15 heures ce mardi 13 mai 2014 (Tél. : 22 22 88). Plus d’informations sur www.cgjl.lu.

Que faire après le bac ?

Ce mardi 13 mai débuteront dans les lycées et lycées techniques les examens de fin d’études. Dans le cadre d’une rencontre organisée par le SPOS entre les bacheliers et Raymond Harsch du CEDIES (Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur) les futurs étudiants ont pu poser toutes les questions liées à période après-bac (études supérieures, bourses, marché de l’emploi actuel..). Nous vous proposons une interview avec Raymond Harsch. Plus d’informations sur www.cedies.lu

“Joe” : notre film du mois

Dans le cadre de notre série sur le film du mois, Alain vous présentera le film “Joe”.

L’album du mois : « The Used »

Enfin, Jeff nous présentera son album de musique du mois : The Used

Participants : Chris, Pol, Laurent, Mike, Marc, Pierre, Alain, Jeff, Gilles, Iolana, Marc, Cyril, Ben, Erwan, Luca, Philippe, Philip, Raphaël, Alex, Loris, Alex

Présentation : Mike et Jeff

Technique : Alain, Marc et Smail

Coordination, production et réalisation : Alain Eilert